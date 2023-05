Záměr revitalizace parku za Kulturním domem Radost v centru Havířova vyvolal rozporuplné reakce. Lidé na toto téma hojně diskutují na sociálních sítích a dokonce vznikla i petice, jejíž autoři odmítají úplné vykácení všech dřevin a nahrazení novými.

Havířov. Park za KD Radost čeká revitalizace. | Video: Janusze Tomáš

Lidé z Havířova se obávají se, že vykácením stromů zmizí útočiště pro ptáky, hmyz a drobné zvířectvo a také stín a přirozený chlad, který vzrostlé stromy v horkém létě poskytují. Petici za týden, co je na internetu, podepsalo přes 100 lidí.

„Kdo tohle vymyslel?! To přece nejde! Ty stromy tady dělají stín, zadržují vodu,“ reaguje na zveřejněnou vizualizaci nové podoby parku Soňa Vendová, která má tento parkový prostor ráda a často sem chodí.

FOTO: Park za Radostí v Havířově čeká velká rekonstrukce. Takto pak bude vypadat

Autoři městem zveřejněné vizualizace totiž nakreslili prostor tak, že na místě vzrostlých stromů jsou vysazeny nové, menší, které nebudou schopny poskytnout takový stín jako současné vzrostlé stromy. Autoři petice se také ptají, zda musí být všechny stromy nutně vykáceny, když jsou zdravé.

Náhodná kolemjdoucí, kterou redakce v parku oslovila, se takovému plánu podivuje. „Vykácet? To v žádném případě!,“ říká paní Marie. „Vždyť je to jediná zeleň, co tady je. Možná by město mělo na toto téma uspořádat nějakou veřejnost diskuzi a nechat promluvit i lidi,“ navrhuje.

Pan Jaroslav se právě vracel z procházky se psem a jak řekl, chodí do parku denně. „Je to tu krásné, nemůžu si stěžovat. Mám tady i krmítka a tak vidím, že ptáků ubývá. A když pokácejí ty staré stromy, tak je s ptáky konec. Navíc tady bude v létě vedro. Nevidím to jako dobrý nápad,“ říká senior.

Město: Všechny stromy se kácet nebudou

Zástupce města se snaží uvést věci na pravou míru. „Vykáceny budou nevzhledné stromy a stromy nemocné, u kterých hrozí pád či ohrožení návštěvníků parku,“ říká náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec. Odstraněna má být asi čtvrtina dřevin. Podstatou revitalizace parku je podle něj celková modernizace prostoru.

„Nikdo samozřejmě nechce likvidovat kompletně celý park a vykácet všechny stromy. Plán je takový, že odstraněno bude jen malé procento zeleně, které má podle odborného posudku sníženou provozní bezpečnost a zhoršenou vitalitu. Město přistupuje k revitalizaci parku citlivě a pod odborným vedením,“ ujistil Niemiec a dodal, že před samotným zahájením projektové dokumentace projektu pro ozdravení zeleně byl zpracován dendrologický posudek stávajících dřevin celé lokality parku. Loni byl aktualizován.

Připomněl, že při revitalizaci má být vykáceno 72 stromů a sedm keřových porostů, přesně na základě dendrologického posudku. Nově bude vysazeno 90 stromů, 1926 keřů a 213 metrů čtverečných trvalek. „Kácení se dotkne pouze zhruba 24 procent stávající zeleně, takže o změně termiky se nedá uvažovat,“ dodává náměstek Niemiec. Na revitalizaci je podle jeho slov nejvyšší čas, od vzniku Havířova v roce 1955 se park nijak neupravoval.

Obnova zeleně i kašny a nové hřiště

V rámci revitalizace parku se také počítá s rekonstrukcí zpevněných ploch parku ze zámkové dlažby a vznikem relaxační zóny, součástí kterých budou dětské a workoutové hřiště. Modernizace se má týkat také veřejného osvětlení, nové dešťové kanalizace pro odvod vody z chodníků a zpevněných ploch, rozšíření ploch pro parkování vozidel v ulicích Chopinova a Třeneckého. Zprovozněna má být rovněž kašna, která stojí uprostřed parku za KD Radost.

K TÉMATU

Petici Chceme takovouto podobu parku za KD Radost v Havířově? můžete podespat ZDE.