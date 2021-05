Díky rozvolnění protiepidemických opatření se v pondělí po několika měsících otevřela kadeřnictví, holičství, pedikúry, kosmetika, masáže a některé další služby.

Na frontu před kadeřnictvím ale narazíte výjimečně. „Zatím je to relativně v klidu, zákazníci obvykle volají, aby se objednali a ptají se, jak je to s testem na koronavirus,“ říká majitel karvinského kadeřnictví Žaneta.

Nával? Zatím ne

Ani v Salonu Witová v samém centru Havířova nebyla v pondělí dopoledne všechna křesla obsazena. Majitelka podniku Radka Witová říká, že zatím mají volněji. „Kdo se předem objednal, dojde, kdy má. Dnes je to ale spíše o telefonátech, lidé volají a ptají, jak je to s těmi testy. Takže jim to trpělivě vysvětlujeme. U nás každopádně testy neděláme, zákazníci musejí přijít s potvrzením o negativním testu na covid nebo o tom, že absolvovali očkování,“ řekla Radka Witová.

V pondělí 3. května otevřela kadeřnictví, masážní a kosmetické salony. Návaly zákazníků se ale nekonaly. Většina z nich byla již dříve objednaná.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Má radost, že může mít konečně podnik otevřený? „Já se k tomu už nechci vyjadřovat. Ze strany vlády to byl hrozný chaos, užili jsme si svoje. Jsem ale ráda, že se nám podařilo udržet zaměstnance, že jsme nemuseli propouštět,“ dodala.

Pondělní otevření kadeřnictví využila i slečna Karolína z Karviné, která žije napůl v Německu. „Vždycky, když přijedu domů, hned volám Jolance, že bych k ní potřebovala zajít. Jsem ráda, že mi to vyšlo, protože ceny za kadeřníka v Německu jsou hodně vysoké. I proto chodím ke své kadeřnici tady,“ svěřila se Karolína.

Kadeřnice Jolana Mamulová včera začínala ve svém salonu v Karviné-Hranicích odpolední směnou. Už dopoledne ale prý salon jel v režimu jedna kadeřnice - jedna zákaznice. „Teď to bude nápor, děláme vlastně dřívější objednávky,“ říká kadeřnice s úsměvem. Stejně jako její kolegyně je ráda, že konečně může pracovat a že by neměla zákaznice, se neobává.

Pro úplnost dodává, že lidé, které chtějí využít služby kadeřníka, musejí mít s sebou buď negativní test, potvrzení o očkování oběma dávkami anebo potvrzení, že od jejich pozitivního testu neuběhlo ještě 90 dnů.

Do práce po skoro půl roce

Jindřiška Borová přišla v pondělí do práce v kosmetickém salonu Royal Beauty&Spa v Lázních Darkov poprvé po půl roce. „Co jsem dělala doma? Uklízela, anebo jsem jsem běhala okolo rekonstrukce mého nového bytu. Takže jsem se vůbec nenudila,“ říká vyučená kosmetička, která pracuje v tomto salonu třetím rokem.

Jak Deníku řekla Jana Pouznarová, asistentka generální ředitelky Lázní Darkov, pondělní příchod do práce po tak dlouhé době byl dojemný. „Všichni jsme na sebe těšili, to nebudeme skrývat,“ říká s úsměvem. Ani tady ale nebylo hned první den nabito. „Kvůli testům je návštěva kosmetiky nebo pedikúry složitější, ale věříme, že se to zase rozjede. Koneckonců antigenní test si mohou nejen naši zákazníci udělat hned naproti přes chodbu, kde je testovací místo,“ dodala Jana Pouznarová.