Svou „činnost“ nevykonával pouze na území Frýdecko-Místecka. V průběhu listopadu si totiž odskočil také do Ostravy, kde se vloupal do prostor firmy v Mariánských Horách a odcizil mimo jiné nářadí v hodnotě přes 70 tisíc korun. A protože mu není cizí ani Havířov, zajel si i tam. Vnikl do kanceláře, prohledal ji a protože neshledal nic, co by mohl ukořistit, odjel s nepořízenou. Způsobil však škodu poškozením dveří přes čtyři tisíce korun.

U krádeží však nezůstalo a muž v polovině měsíce listopadu také reagoval na inzerát o prodeji elektrokoloběžky. S prodejcem si dohodl schůzku v Třinci a požádal jej o zkušební jízdu. Aby v něm vzbudil důvěru, dal mu mobilní telefon a peněženku. Prodejce mu poté koloběžku svěřil, muž na ní však odjel a už se nevrátil.

„Odcizené věci pachatel obratem prodával. Třinečtí kriminalisté obvinili recidivistu ze spáchání přečinů podvod a krádež. Muž se při výslechu policistům ke svým jednáním doznal. Za uvedené skutky mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Soud akceptoval návrh na vzetí obviněného do vazby,“ informovala Kateřina Kubzová z Policie ČR.