Kališovo jezero patří v letní sezóně k nejvyhledávanějším rekreačním cílům na Karvinsku. K vodě sem během teplých měsíců míří denně stovky lidí.

„Jezero i s většinou přilehlých pozemků patřilo až donedávna Kamenolomům ČR, s nimiž jsme měli dohodu o využití pro rekreační účely. Podařilo se nám však od této soukromé společnosti odkoupit za 2,5 milionu korun část plochy, která už není oficiální prostorem pro těžbu štěrkopísku. Podle smlouvy jsme obě části oddělili lanem s bójkami. Došlo tak k jasnému označení prostoru v našem vlastnictví, kde se lidé mohou koupat či provozovat další vodní aktivity,“ vysvětlil vedoucí majetkového odboru bohumínské radnice Jan Przeczek.

Ocelové lano odděluje soukromé a městské části jezera, pomohli dobráci ze Šunychlu

K oddělení soukromé a městské části jezera posloužilo ocelové lano o délce 200 metrů. Na něm je připevněno čtyřicet bójek. S instalací pomohli radnici dobrovolní hasiči z městské části Šunychl. Nejprve natáhli lano přes vodní hladinu, najatá firma pak oba konce lana zabetonovala. Poté ještě hasiči doinstalovali dobře viditelné bójky. Náklady na pořízení zábrany město vyčíslilo na 40 tisíc korun.

Rekreační zóna u Kališova jezera.Zdroj: Pavel Čempěl

„Přestože Kamenolomy těžbu v před devíti lety přerušily a aktuálně se z Kališova jezera štěrkopísek netěží, není legální a především bezpečné se pouštět do míst, které jsou za lanem s bójkami. Prosíme všechny návštěvníky areálu, aby se drželi ve vymezeném prostoru, který je dostatečně rozlehlý jak pro plavání, tak například pro paddleboarding a další vodní aktivity,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Volný čas strávený u Kališova jezera se město snaží lidem z Bohumína i jeho okolí dlouhodobě zpříjemňovat. V minulosti dalo z vody vytáhnout dřevěné kůly, odstranit přebujelé rákosí, vytvořilo písečnou pláž a vyspravilo panely pro bezpečný vstup do vody.

Na břehu přibyla převlékárna, cykloboxy a poblíž jezera nové parkovací plochy pro ty, kteří k jezeru přijíždějí autem. Rekreanti mohou využít občerstvení, mobilní toalety, hřiště pro plážový volejbal i dětské atrakce, zajištěný je i vstup do vody pro vozíčkáře. Pejskařům město vyšlo vstříc označeným místem pro koupání psů.

K TÉMATU

Plány do budoucna

Bohumín má s Kališovým jezerem plány i do budoucna. Chtěl by u jeho břehu vybudovat dřevěnou plovárnu s odpočinkovými plochami a také dvě mola pro plavce přímo v jezeře. Počítá i se stavbou nízkého objektu s novým sociálním zázemím. Do několika let by k jezeru měla vést i cyklostezka ze Starého Bohumína, a to z Ovocné ulice po protipovodňové hrázi až k rekreační oblasti.