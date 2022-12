Například v ostravské katedrále začíná první vánoční mše už v 15 hodin a součástí bude i žehnání svíček, které si pak rodiny vezmou ke štědrovečerní večeři.

Vánoční zamýšlení nad naší pomocí bojující Ukrajině

Kromě bohoslužeb se kostely stanou také místem předávání Betlémského světla. Na Štědrý den se takto otevřou například kostely v Melči, Starém Městě u Bruntálu nebo v Hukvaldech-Rychalticích. Místecká farnost zve všechny lidi dobré vůle na setkání s názvem „Půjdem spolu do Betléma“, které začne na Štědrý den v 15 hodin na náměstí Svobody u vánočního stromu. Přehled všech akcí najdete na stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Na podrobný přehled vánočních bohoslužeb v Moravskoslezském kraji se můžete podívat zde - nebo si ho stáhnout pomocí QR kódu níže.

Přehled vánočních bohoslužeb.Zdroj: OOD

Vánoční příběh a živé betlémy

„Na některých místech se na Štědrý den uskuteční také živé betlémy – vánoční hry či průvody na motivy biblických událostí o Ježíšově narození. V Bohuslavicích u Hlučína začíná Živý betlém na Štědrý den ve 13 hodin na farní zahradě, v Ludgeřovicích se ve stejný den vánoční příběh začne vyprávět v 15 hodin a naváže na něj vánoční dětská mše svatá v 15:30,“ popisuje dále mluvčí diecéze Ondřej Elbel.

Některé farnosti také v mimořádných časech zpřístupňují své kostelní betlémy. Vyhlášená je betlémská scenérie v novojičínské Španělské kapli (u nemocnice), která bude přístupná od 25. 12. do 1. 1. 2023 v časech 10.00 – 11.30 a 14.00 – 16.00. V době od 2. do 6. 1. odpoledne pak od 15.00 do 16.30.

Například v bíloveckém kostele sv. Mikuláše můžou příchozí betlém obdivovat 25., 26., 31. 12. a 1. 1. vždy mezi 15.00 – 18.00. Biskup Martin David také převzal záštitu nad 19. ročníkem výstavy betlémů, kterou ve Frýdku-Místku pořádá v areálu 8. Základní školy Tiskárna Kleinwächter - k vidění zde bude 26. prosince (13.00 – 18.00) a 27. prosince (10.00 – 18.00) přes 220 betlémů.

Dřevěný betlém v ostravské katedrále:

Vánoce biskupa Martina Davida

„Poselství Vánoc vypráví o lásce, která se dává v narozeném betlémském dítěti, poselství o pokoji betlémské noci, který se šíří v podobě betlémského světla do celého světa. K tomuto základnímu a po staletí neměnnému poselství Vánoc se můžeme všichni připojit. Nepotřebujeme k tomu mnoho – stačí úsměv, vlídné slovo, vstřícné gesto. Rozdělení, příkopů a bariér je v naší společnosti mnoho, pojďme šířit světlo pokoje, porozumění a pochopení,“ vzkazuje k letošním Vánocům biskup Martin David.

Připravte na svátky i něco jiného než cukroví. Vánoční dort s perníkem překvapí

Biskup Martin David prožije Štědrý večer spolu s lidmi bez domova, kteří nacházejí útočiště v Charitním domě sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Večer se přesune na půlnoční do katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě, mše začíná přesně o půlnoci.

Na stejném místě bude biskup Martin David slavit i mši svatou na Boží hod vánoční (v 9:30). Na svátek sv. Štěpána 26. prosince biskup přejede do opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá tam začne v 8:30.