Odpovědi jsou značně rozdílné, od konkrétních jmen, přes obecné fráze až po všeříkající či třeba vtipné odpovědi. Takto odpovídaly osobnosti Moravskoslezského kraje.

1) Koho byste si přál/a hejtmanem?

2) Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Lubomír Beran, ředitel Ajna Dental Clinic

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Lubomír Beran.1) Hejtman kraje by měl být stabilizátorem politického dění s cílem dodržování sociálního smíru, hospodářského růstu, bezpečí obyvatelstva a rozvoje kraje. Vzhledem k tomu, jak srovnávám dění a vývoj v jednotlivých regionech ČR, v našem kraji tomu tak je a současného hejtmana bych neměnil.

2) Hnutí ANO má v Moravskoslezském kraji silnou voličskou podporu, takže i můj osobní předpoklad by se měl naplnit.

Dušan Holý, jednatel Beskydského pivovárku

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Dušan Holý.1) Řekl bych, že hlavně nepopulistu, což v mých očích kdysi splňoval pan Vondrák. Takže ač nejsem volič starostů, jeho jako osobnost bych volil.

2) No, nakonec to asi opravdu vyhraje člověk za ANO, tam ten populismus je a lidi zmanipuluje. Takže odpověď zní, že stávající hejtman Josef Bělica.

Albert Čuba, principál a herec Divadla Mír

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Albert Čuba.1) Jsem komik, takže… bez komentáře.

2) S ohledem na předvolební průzkumy mi pravděpodobnost velí říct představitele hnutí ANO, nicméně ze zkušeností s povolebních vyjednávání může být hejtmanem klidně Šáša Krusty.

Darina Daňková, ředitelka DK Akord a DK Poklad

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Darina Daňková.1) Nečetla jsem volební programy, takže to sama budu vědět až po zhlédnutí předvolebních debat, kde kandidáti přece jen mohou lidi překvapit, nebo naopak zklamat.

2) Obvykle jsem velmi konkrétní člověk a uvědomuju si, jak jsou krajské volby klíčové, ale nyní skutečně nevím, ke komu se veřejnost přikloní. I proto, že zatím překvapivě není nikde vidět politická kampaň. Ale určitě to budu sledovat.

Jan Lata, bývalý rektor OU

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Jan Lata.1) Radek Kaňa.

2) Josef Bělica.

Petr Kausta, právník advokátní kanceláře Kausta & Ondrúš

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Petr Kausta.1) Nikdo ze stávajících kandidátů mě neoslovil. Obecně bych si přál, aby hejtmanem by člověk, který bude pro lidi konečně transparentní, a to i svou minulostí, člověk, který má zkušenosti s řízením a který bude mít zájem na prosperitě kraje i bez ohledu na své stranické zájmy. Osobně bych byl rád, aby to nebyl nikdo ze stran, které považuji za extrémistické.

2) Ze zkušenosti víme, že u voleb rozhoduje konečné rozložení sil v zastupitelstvu. Tedy kdo se na základě volebních výsledků se s kým domluví na spolupráci a při zohlednění toho, kdo je pro koho přijatelný v rámci koalice. Těžko proto dopředu říct, kdo má jaké šance.

Petr Lexa Přendík, ostravský historik a kronikář

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Petr Lexa Přendík.1) Já bych si přál, ať je to někdo, kdo tu celý život žije, je to patriot a má za sebou životní zkušenost, tedy ať má aspoň 50 let. Ať má přehled a nadhled, je patřičně vzdělaný a má mravnostní profil. Tedy ať to není lhář a slibotechna.

2) Řeknu rozhodně jednou jméno, které si myslím že by šanci mělo, protože daný člověk už hejtmanem, a myslím, že ne špatným, byl. A to Ivo Vondrák.

Michal Bystroň, majitel stavební společnosti Bystroň Group

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Michal Bystroň.1) Chtěl bych, aby kraj zůstal nadále funkční a aby region prospíval jako dosud. Myslím, že tu práci tady teď dělají dobře, a je jedno, jestli je u kormidla ANO, nebo koalice Spolu. Jako podnikatel ale vždy budu sympatizovat se Spolu, takže za mě by měl být hejtmanem Radek Kaňa.

2) Lidé podle mě budou volit ANO, takže největší preference podle mě má v regionu Josef Bělica. Ať to ale bude kdokoli, je důležité, aby region prosperoval. Jako stavař vidím, že se investuje do sociální oblasti, infrastruktury, do nápravy zátěží z minulosti. Je ale třeba víc mačkat peníze z Prahy.

Tomáš Málek, primář v Městská Nemocnice Ostrava

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Tomáš Málek.1) Přeji si, aby to byla silná osobnost, která bude schopna kraj pozvednout a bude mít slovo u vlády.

2) Myslím, že volby vyhraje hnutí ANO s lídrem a stávajícím hejtmanem Josefem Bělicou.

David Moješčík, sochař

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in David Moješčík.1) Ještě jsem se nad tím nezamýšlel. Dlouhodobě jsem apolitický, protože kdokoli vstoupí do politiky, toho to prostředí semele. Před volbami si budu muset důkladněji prostudovat, kdo má jaké pozadí, co prosazuje, kdo je mi sympatický, a to i za cenu toho, že to bude „vyhozený hlas“. Ale o tom je demokracie.

2) Kdo nejlíp zalže a bude tvrdit, co lidé chtějí slyšet, ten získá nejvíce hlasů. Taková je politika.

Ondřej Daněk, ředitel obecně prospěšné společnosti Čisté nebe

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Ondřej Daněk.1) Na pozici hejtmana nebo hejtmanky bych rád viděl člověka, který si uvědomuje současné environmentální problémy a posune tento kraj směrem k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou a schopnosti nabídnout mladým aktivním lidem místo k skvělému životu.

2) Neodpověděl.

Rosana de Montfort, umělkyně, galeristka, kurátorka a mecenáška umění z Bílovce

close info Zdroj: Deník, se svolením respondenta zoom_in Rosana de Montfort.1) Jako blondýnka tomu vůbec nerozumím, já jsem tak apolitická, absolutně netalentovaná. Ale cítím, že jsou nutné změny na ochranu toho, čeho jsme tady v Česku dokázali. Máme se tady skvěle a doufám, že toho, čeho jsme dosáhli, to ochráníme,

2) Nevím! Fakticky nemám ponětí, ani kdo kandiduje.