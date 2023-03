Karin Lednická psala také o tragédii v Životicích. Z tamních školáků je nadšená

Jaké je to být spisovatelkou? Co je třeba pro to udělat? Jak se píší knížky? Desítky otázek položili školáci spisovatelce Karin Lednické, která zavítala také do ZŠ Zelená v Havířově-Životicích. Dostala pozvání.

Spisovatelka Karin Lednická besedovala s dětmi ze Základní školy v Havířově-Životicích. Havířov, 2. března 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek