„Z hlediska běžného provozu jsme chtěli zachovat veškeré služby pro občany města a nechtěli jsme ani rušit připravované investice,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf.

Město dlouhodobě dobře hospodaří a podařilo se mu vytvořit finanční rezervu, ze které může teď čerpat. „Z vytvořené rezervy využijeme 234 milionů korun, aby byl rozpočet vyrovnaný. Budeme tak moci pokračovat ve velkých investičních akcích, jako je třeba rekonstrukce krytého bazénu. Pokračovat bude také úprava Karvinského moře a nemalá částka poputuje na rekonstrukcea modernizace karvinských škol,“ upřesnil primátor.

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno 47 milionů korun, přičemž do MHD půjde téměř 42 milionů. Jízdné ve stávající podobě zůstane zachováno, nadále tak budou mít jízdné zdarma děti do 15 let a senioři nad 65 let.

Na provoz Městské policie Karviná je vyčleněná částka 67 milionů korun. Regionální knihovna a Městský dům kultury pak mají na svou činnost a drobné investice také něco přes 67 milionů korun.

Sportovní zařízení v majetku města a STaRS Karviná, dostanou na provoz46 milionů korun a Sociální služby Karviná podpoří město téměř 26 miliony korun. V budoucnu ale bude zřejmě hůř, a proto i sestavování rozpočtu v dalším roce bude složitější.

Očekává se totiž ukončení těžby v dolech OKD a tedy i nižší příjmy do městské kasy v dalších letech. „Od OKD už tedy nedostaneme další prostředky. Jedná se o poplatek za vytěženou tunu, dále z dohod, které jsme s OKD měli a pak konec těžby také navazuje na řadu firem a podnikatelů,“ upozornil ne zrovna radostné vyhlídky primátor Jan Wolf.