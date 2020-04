„Oslovil nás s tím, zda nechceme začít tisknou ochranné obličejové štíty. A jelikož máme ve škole 3D tiskárny, nikdo neváhal, a tak už víc než týden tiskneme a zdarma distribuujeme štíty nemocnicím, zubařům, ambulantním lékařům, veterinářům, policii,“ říká Martin Kijonka, jeden ze tří učitelů SPŠ Karviná, kteří s 3D tiskárnami pracují.

Za posledních týden vyrobili několik stovek ochranných štítů a předali těm, kdo budou díky nim lépe chráněni při každodenní práci.

„V úterý Martin předával 50 kusů obličejových štítů lékařům v Karvinské hornické nemocnici. Už dříve jsme dodali štíty do nemocnici v Orlové a Bohumíně, do Slezské nemocnice v Opavě, Bruntále, Novém Jičíně, do pražské nemocnice U Apolináře a zásilka odešla také do Německa, Španělska a Itálie,“ vypočítává Barbora Račková z firmy Internet Billboard, která se v Dětmarovicích podílí na kompletaci ochranných štítů a jejich distribuci.

Vytištění, nebo chcete-li výroba základního komponentu obličejového štítu trvá asi dvě a půl hodiny. K tomu připočtěte kompletaci: osazení ochranným plexisklem, tzv. vizorem, držákem vizoru a gumy, která bude držet štít kolem hlavy. Práce na další půl hodinu.

„Vyrábíme dva typy štítů. Menší pro sestřičky a větší pro muže, nebo i ženy. Pod tento štít se vejde i respirátor nebo dioptrické brýle,“ říká Barbora Račková.

Denně prý v Dětmarovicích zkompletují okolo 50 štítů a kromě 3D tisku také šijí a distribuují ochranné roušky Vše zdarma. Aktuální objednávky jsou z Karviné a Orlové – dostanou je policisté, domov seniorů, zájem mají i lékaři a zubaři.

Materiál výrobci nakupují za své, ale něco už přispěli i dárci. Kdo by chtěl také pomoci, může tak učinit prostřednictvím transparentního účtu u Fio Banky – č. ú. 333 333 348/2010.