Majitele garáží v osadě v ulicích Na Vyhlídce a Olšiny v části Nové Město trápí už nějakou dobu lidé, kteří se zabydleli v několika garážích. Nelegálně poté, kdy se do garáží vloupali, ale v některých případech i se souhlasem majitele garáže.

Že některé garáže v Karviné kdosi regulérně obývá, je patrné při prohlídce místa – židle, stolek, sáček s bramborami, pantofle, sušící se košile na ramínku… Kromě nepořádku či přípravě jídla na ohni je tam problémová situace s hygienou. Na místě chybí toalety a tamní „obyvatelé“ z řad bezdomovců tak potřebu vykonávají v okolní zeleni.

Na situaci už nějaký čas upozorňují sami majitelé garáží na karvinských sociálních sítích a připomínají, že některé z nich v minulých týdnech vyhořely, jiné jsou postupně rozebírány. Stejně tak se údajně množí krádeže v nedaleké zahrádkářské osadě.

Nejsou plnoleté a zmizely beze stopy. Policie hledá tyto dívky z Karvinska

„Vídám jich tu několik, muže i ženské. Normálně tam bydlí, a to nejen v těch polorozbitých garážích, ale i v těch slušně vypadajících. Majitelé jim je zřejmě pronajímají,“ říká Deníku muž, který vlastní jednu z vedlejších garáží. Do řeči se prý raději s těmito lidmi nedává. „Vyloženě agresivní nejsou, ale dělají tam binec, kravál a chlastají. Však se podívejte, jak to tam vypadá,“ ukazuje.

Aktuálně prý v místě žije tak do deseti lidí, ještě na jaře jich prý bylo víc a bydleli i v jiných částech garážové osady. Všechny, kdo tam mají v garážích auta nebo jiný svůj majetek, tato situace znepokojuje. Děsí se dne, kdy přijdou a garáž najdou vykradenou.

„Vadí nám, že tady jsou, ale co s tím můžeme dělat. Policajti sem jezdí, ale prý s tím nic dělat nemůžou,“ dodává muž ze sousední garáže. „Před pár týdny tady několik garáží vyhořelo. Některé se každou chvíli mění, někdo je postupně rozebírá a jejich majitele to evidentně nezajímá,“ tvrdí muž.

Situaci na místě se snaží řešit městská i státní policie a stavební úřad. Větší publicitu získala garážová kolonie v květnu, kdy tam byli strážníci a pracovníci magistrátu na kontrole a místní televize z celé akce natočila reportáž. Od té doby se také strážci zákona společně s úředníky snaží najít způsob, jak situaci řešit.

„Jezdíme na místo pravidelně a situaci monitorujeme. Bohužel nic jiného než vše hlásit magistrátu, který zahájí správní řízení s majitelem nemovitosti, se dělat nedá,“ postěžoval si ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej.

Úřad prý už všechny majitele tamních garáží zná. Jenže mnozí z nich nejsou místní - hodně jich je z Čech, v minulosti garáže zřejmě spekulativně nakoupili a dnes se o svůj majetek evidentně nezajímají. A pak jsou majitelé, kteří třeba až po měsíci zjistí, že se jim do garáže někdo vloupal.

Tento týden se o dalším postupu bavili strážníci s lidmi ze stavebního úřadu. „Víme, že některé garáže jejich majitelé pronajímají v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Ti jsou postupně řešeni ve správním řízení a v případě prokázání přestupku pokutováni za porušení stavebního zákona. Jsme přesvědčeni, že situace v této osadě by byla jiná, kdyby nezodpovědní majitelé nepronajímali garáže nepřizpůsobivým osobám,“ je přesvědčen šéf strážníků.

Zároveň vyzval majitele garáží v inkriminovaném místě, aby si je v dohledné době zkontrolovali a případné vloupání nahlásili rovnou kolegům z Policie ČR.

Mluvčí města: Vše hlaste policii!

Stejný postup doporučuje i mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček. Připomněl, že na základě již přijatých podaných oznámení stavební úřad oslovuje majitele garáží.

„Ti však obvykle tvrdí, že nevědí, že tam mají „nezvané“ nájemníky, které okamžitě vystěhují. Za nepovolené obývání objektu, který není určen k bydlení, hrozí jeho majiteli až půlmilionová pokuta. Dosud stavební úřad pokutu uložit nemusel, všichni majitelé garáží to pochopili a případné „nechtěné nájemníky“ vyhnali,“ dodal pro Deník Hudeček.

Podle něj se ale stává, že se bezdomovci přesunou do jiné garáže, kam se nelegálně dostanou například přes střechu. A vše se opakuje.

Primátor: Kdo zná řešení?

Nadšený z neutěšené situace ve zmíněné garážové osadě není pochopitelně ani primátor Jan Wolf, který reagoval na jeden z příspěvků na sociální síti. Je toho názoru, že za vším je lhostejnost některých majitelů garáží.

„Jejich jména známe, bohužel je ale nelze zveřejnit. Situaci řešíme se stavebním úřadem i státní policií, ale ještě nikdo nepřišel na to, jak tento nešvar legální cestou vymýtit. V Karviné jsou přes tři tisíce garáží a bude paráda, když někdo najde ten správný postup, jak tyto lumpy řešit,“ reagoval Wolf na facebooku.