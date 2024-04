Začala rekonstrukce Borovského ulice v centru Karviné. Pro řidiče to znamená, že mají o jednu tranzitní ulici méně. Ovšem problémy to způsobí těm, kdo poblíž spodní části Borovského bydlí a parkují tam.

Karviná, Borovského ulice. 8. dubna 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Přesně podle avíza na dopravních značkách se zákazem zastavení od 8. dubna vyjely do úseku od křižovatky u Obchodně podnikatelské fakulty po křižovatku u Nábytku stavební stroje. V pondělí dopoledne silničáři sundávali starý asfaltový povrch, opravní také parkovací stání a kanálové vpusti.

Momentálně je v tomto úseku úplný zákaz parkování. Dělníci se zde zdrží do 26. dubna. Druhá etapa a uzavírka v úseku od „nábytku“ po křižovatku ulic Na Kopci a Olbrachtova (u Hrušky) má podle harmonogramu začít 29. dubna a skončit 19. května.

Opravovaný úsek Borovského ulice je dlouhý více než dva a půl kilometru a postupné uzavírky budou následovat až k hranici s Polskem. Součástí rekonstrukce je zřízení dvou malých kruhových objezdů a vylepšení dvou autobusových zálivů. Práce potrvají do konce června.

Autobusy po náhradní trase

Větší komplikace ale na řidiče v Karviné čekají od příštího týdne, kdy bude neprůjezdný kovonský most. Ten dělníci snesou a postaví nový. Během stavby má vést podél původní silnice lávka pro pěší, kterou dělníci začnou co nevidět budovat. Demoliční práce na mostě začnou 15. května. Nový most má stát do konce listopadu.

Jelikož přes most vedou linky MHD i autobusů, jsou nutné úpravy autobusových tras. Hromadná doprava tak bude jezdit od nádraží po ulici Osvobození, 17. listopadu, dále po ulici Rudé armády a zpět na svou trasu do Petrovic či na sídliště Hranice. Bez obsluhy bude zastávka MHD u koupaliště, nahradí ji zastávka Nové Město, Osvobození.