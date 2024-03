Prvotní impuls byl ten, že mám čtyřletou dceru, a i když se může zdát, že je brzy, ale už když měla rok, jsem se začala zajímat o to, kam ji dám do školy. A po jakési sondáži mezi kamarády-pedagogy musím říct, že mi současný systém českého základního školství nevyhovuje. Nezpochybňuji, že ve školství jsou super lidi, ale nemají takové možnosti, protože jsou omezeni systémem. O jeho změně se v Česku už roky stále jen mluví, ale realita je, bohužel, jaká je.

Co stojí za rozhodnutím založit školu soukromou, svobodnou, jak vy sama říkáte?

Po Bohumínu a Havířovu je Open school Karviná další soukromou základní školou v okrese. Proč právě základní škola? Na to se Deník zeptal její zakladatelky Lucie Galuszka Malyszové.

Open school Karviná v tuto chvíli přijímá děti do 1. ročníku a 20. března od 16 hodin pořádá den otevřených dveří, a to v budoucím sídle školy, v budově bývalého Janečkova mlýna ve Fryštátě. Další informace se budou postupně objevovat na webu školy.

Součástí každodenní komunikace bude angličtina. „Učíme se prožitkem, hlavně na reálných příkladech z praxe. Stěžejní pro nás je ale pohyb, proto chceme s dětmi trávit co nejvíce času venku. K dispozici máme totiž dva přilehlé parky – Park Boženy Němcové, včetně areálu Lodiček, a lázeňský park. Oba jsou nádherné a mají nespočet možností využití. V Karviné se rodí tolik talentovaných mladých lidí, že je škoda je nepodporovat a nerozvíjet,” myslí si Lucie Galuszka Malyszová.

„Z každého funkčního systému vybíráme to nejlepší a tvoříme unikátní vzdělávací systém. Vycházíme ze základů Montessori pedagogiky, inspirujeme se finským vzdělávacím systémem a aplikujeme systém STEM,“ říká zakladatelka.

Čím bude vaše škola jiná? Proč by rodiče měli dávat své děti právě do Open school Karviná?

Těch důvodů já vidím několik. Za prvé je to malý počet dětí ve třídách, což umožňuje individuální přístup a intenzivnější a kreativní výuku. Výsledkem má být to, aby děti opouštěly základní školu s tím, že je učení bavilo a do školy chodily rády.

Pokud jde o kvantum učiva, bude stejné jako na běžných základních školách?

Samozřejmě. Musíme dodržovat rámcový vzdělávací program, protože jsme školská právnická osoba. Rozdíl je v tom, že volíme jinou formu a moderní metody výuky.

Dělala jste si nějaký průzkum, zda o takovou školu bude mezi místními rodiči zájem?

Dělala a byla jsem mile překvapena, že je velký. Poté, co jsem informaci o založení této školy zveřejnila na sociálních sítích, se spustila doslova lavina. Volali mi rodiče, že jsem jim udělala radost, protože oni už vědí, že mají kam dát své děti. Pozitivních ohlasů bylo hodně. Naše cílová skupina jsou lidé, kteří nechtějí dát své děti do státní školy, a ocení, že se jejich děti budou vzdělávat v krásném prostředí, že budou často venku, protože v okolí máme hned dva krásné parky.

Máte stanovený limit, kolik by ve třídě mělo být žáků?

Maximálně patnáct. Deset až patnáct je ideální stav, aby se učitel mohl dětem naplno věnovat.

Škola je soukromé zařízení, takže se asi bude platit školné, je to tak?

Kdyby bylo na mě, tak je to zdarma. Jenže dotace jsou bohužel tak nízké, že se školnému nevyhneme. Když chceme kvalitní lidi, musíme je zaplatit. Výše školného je u nás stanovena na šest a půl tisíce za každý měsíc s tím, že sourozenci budou zvýhodněni.

A zájem je?

Určitě! Navíc ti, kdo mi volají a vyptávají se na podmínky, vůbec neřeší výši školného. Ještě bych ráda řekla, že nechci, ať je to vnímáno, že jsme škola jen prominentních dětí. Chtěla bych dát prostor i talentovaným dětem ze sociálně slabších rodin a pro tyto účely založit fond.