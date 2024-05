„Při výuce budou moci děti využít nově pořízená kola, odrážedla a koloběžky. Rovněž jsme zakoupili 30 cyklistických helem. Hřiště však nebude sloužit pouze výuce, ale bude jej moci využívat i veřejnost. O správu celého areálu se bude starat ZŠ a MŠ Prameny,“ dodává primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM).

Pro veřejnost bude hřiště dostupné během června v pracovních dnech od 16.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 18.00 hodin. „O areál se budou starat správci, kteří jsou proškolení na poskytnutí první pomoci, kdyby náhodou došlo k nějakému zranění, a samozřejmě také poskytnou dětem pomoc při poruše jejich kola,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Prameny Dagmar Czinege.

Státní fond podpory investic přislíbil dotaci, která by měla pokrýt část nákladů na vybudování nového hřiště.