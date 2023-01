Jeho stavba už měla dávno začít, ale zatím se stále čeká na dotaci. „Vypsání programu, že kterého chceme stavbu financovat, se několikrát odložilo, ale měl by být vypsán v nejbližší době. Stále platí, že na místě školního pavilonu má vyrůst nové dopravní hřiště,“ řekl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Nový dopravního hřiště a rekreačně-sportovní areál má nahradit více než 40 let staré dopravní hřiště v centru města, jehož vzhled a vybavení bylo už roky terčem kritiky. Plochu, kde dnes dopravní hřiště funguje, by navíc měla v budoucnu využít Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, která tam chce vybudovat centrum pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání (CEPIS). Jeho výstavba by se měla financovat z fondu spravedlivé transformace.