Desítky let chátral a podle původních předpokladů měl zmizet pod hladinou na povrch prosáklé spodní vody. Smutné prognózy stran osudu evangelického hřbitova v Karviné-Dolech se naštěstí nenaplnily, a dnes toto místo díky nadšení dobrovolníků a milovníků historie znovu ožívá.

Karviná Doly, evangelický hřbitov má 120 let. Vzpomínka. 4. listopadu 2023. | Video: Januszek Tomáš

V sobotu 4. listopadu si všichni společně připomněli výročí 120 let založení tohoto hřbitova v Karviné. Nejprve si přítomní vyslechli slova kněze Vladislava Volného ml., společně si zazpívali několik písní a nakonec pod dohledem krojovaných horníků zapálili svíčku u hrobu zakladatele hřbitova Józefa Krainy, známého místního podnikatele ve stavebnictví z přelomu 19. a 20. století, který společně se svou ženou Ewou věnovali pozemek na založení tohoto hřbitova.

Účastníci karvinské vzpomínkové slavnosti se pomalu rozcházeli, zatímco brigádníci se opět pustili do práce. Před zimou bylo třeba vyspravit vršek střechy kaple, aby ji co nejméně uškodila blížící se zima. Zchátralá stříška kaple se před lety propadla, loni se ji podařilo vyzvednout a dnes stojí před kaplí. Kromě toho dobrovolníci ze spolku Olza Pro, kteří o toto místo pečují, vykopali odvodňovací kanál, aby základy zděné kaple zbavili vlhkosti.

„Podařilo se nám i zabezpečit horní části zdí, protože je nechrání střecha. Kvůli všudypřítomné vlhkosti byla každý rok jedna řada cihel ze zdi zničena,“ říká Stanisław Kołek ze spolku Olza Pro.

Je jedním z těch, kterým toto místo učarovalo a bere jako svou povinnost, i vůči předkům, o hřbitov pečovat a uvést jej opět do stavu, aby nechátral. Připomínku 120 let od založení hřbitova hodně prožíval. A prozradil také, proč se angažuje v záchraně hřbitova.

Závazek vůči předkům

„Mám pocit, že děláme něco, co by se dělat mělo. Hřbitov je místem paměti, vzpomínek, jsou zde pohřbeni lidé, kteří si zaslouží, aby se na ně vzpomínalo. Taktéž se říká, že náhrobní kameny jsou památníky, proto jsou tam vytesána písmena a číslice, které by měly připomínat naše předky. Kdyby tu nebylo oni, nebyli bychom tu ani my,“ řekl.

Přiblížil také plány, které mají členové spolku pracující na záchraně hřbitova. „Loni se podařilo vytáhnout propadlou střechu kaple, kterou jsme začali opravovat. Podařilo se nám také ošetřit základy kamenné stavby, které také chátraly, povedlo se zastřešit odkryté zdi kaple, která je nyní snad ve stavu, že se nerozpadne,“ vysvětlil.

V dalších opravách chtějí členové spolku Olza Pro pokračovat podle toho, zda na ně bude mít peníze. Podle odborníků by na uvedení hřbitova do původního stavu bylo potřeba pět až osm milionů korun. „To ale není náš cíl. Pokud by na to peníze byly, nebudeme samozřejmě proti. Teď se ale snažíme zachránit to, co z kaple zůstalo – to je náš cíl pro nejbližší období,“ dodal Kołek.

Prostředky na záchranu hřbitova se spolku podařilo zatím získat z fondu Polonica, od Konzulátu Polské republiky v Ostravě a od Magistrátu města Karviná.

Zvony se podařilo zachránit

Hřbitov založený roku 1903 Evangelickým hřbitovním spolkem pro Karvinou a Solcu se nachází v lese v karvinské části Doly, v prostoru mezi zaniklými hornickými koloniemi Mexiko a Nový Jork. Přes hlavní silnici se dá dojít k bráně bývalého Dolu Barbora. Poslední pohřby se tu konaly koncem 70. let minulého století. Tři bronzové zvony, které se zavěšeny ve věži kaple, byly už v roce 1983 přeneseny do nově postavené zvonice vedle evangelické modlitebny v centru současné Karviné.