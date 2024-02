Jak může člověku zdravotní problém ukázat další cestu, na které pak díky vlastním nepříjemným zkušenosti dokáže třeba pomáhat druhým? O tom může vyprávět Gabriela Natale, žena, která zakusila lehký boj s alopecií, tedy autoimunitní poruchou, způsobující vypadávání vlasů.

Fotografka Gabriela Natale. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Plešaté muže vidíme běžně, nemoc se ale nevyhýbá ani ženám. „Tato moje covidová zkušenost mě hodně zasáhla. O alopecii se moc nemluví, ale trpí jí spousta lidí, a proto jsem chtěla, aby se toto téma dostalo víc mezi lidi,“ vysvětluje Gabriela Natale.

Svůj projekt začala tím, že přes sociální sítě oslovila ženy z celé republiky a příběhy čtyři vybraných zvěčnila formou fotografií, jež sama nafotila. Její obrázky s krátkým popisem o ženách trpících vypadáváním vlasů, zaujaly redakci časopisu Žena a život.

„Oslovila mě redaktorka s tím by mě ráda nominovala do soutěže Žena roku 2023. To jsem ale s díky odmítla a trvala na tom, že když nominaci, tak od někoho mimo média a od někoho kdo mě prostě zná takovou jaká jsem. Nakonec to dopadlo tak, že mě nominovala moje kamarádka Danny Hauková,“ vzpomíná Gabriela.

Ocenění Dobré srdce

Aktivita, kterou se snaží upozornit na problém žen s alopecií, porotu zaujala, a Gabrielu dostala až do finále 10. ročníku soutěže Žena roku 2023 v kategorii Dobré srdce. A i když nevyhrála, kromě pamětní plakety si odnesla dobrý pocit a fajn zkušenost. „Moc mě potěšilo, že si mě někdo všiml a že jsem mohla představit svůj projekt,“ říká.

Přiznává, že úplně nejvíc ji ale těší zpětná vazba, kterou dostává od žen, jež alopecii trpí. „Ty příběhy pod těmi fotkami jsou často dojemné,“ přiznává.

„Samozřejmě vím, že alopecie není žádná medicínská novinka, ale já na ni chtěla pouze upozornit. Zároveň jsem chtěla fotkami na svých sociálních sítích ukázat, že i ženy postižené touto nemocí mohou být krásné. Tento můj odkaz zní tak, že člověk by neměl posuzovat podle vzhledu, protože bez vlasů vypadáme jinak, ale povahově zůstáváme stejní,“ vzkazuje fotografka, která se realizuje i v jiných aktivitách s netradičními tématy. Například fotí ženy plnějších tvarů, tzv. boubelky,

S tím vším souvisí i její současné zaměstnání: pracuje v ostravské firmě, která šije a prodává oblečení pro plnoštíhlé ženy. Tam jí zavedla zkušenost. Několik let totiž pracovala v karvinském butiku s dámskou módou. A tam se zrodil nápad: „Ženy si pořád stěžovaly, že nemají co na sebe. Tak jsem pro ně pod skupinkou Ne-Obyčejné ženy, sehnala oblečení, nafotila je, fotky pověsila na facebooku a mělo to obrovský ohlas,“ vzpomíná karvinská rodačka.

Plná energie

Z povídání s ní poznáte, že je to živel, žena plná energie, která si „charitativní“ projekty vymýšlí proto, aby je mohla sama realizovat. „Je to tak. Vždycky něco vymyslím a pak se to snažím si splnit,“ přiznává Gabriela.

Příklad? Před třemi lety poprvé nafotila babičky v českotěšínském domově důchodců. A od té doby tam jezdí pravidelně. „Přijede vizážistka, která dvě vybrané babičky nalíčí, já je nafotím. Fotky jim pak věnuji ‚pod stromeček‘, aby je mohly darovat svým rodinám. Když toto zveřejním na svých stránkách, vyvolá to spoustu komentářů, a to je to, co mě naplňuje. Že dělám něco, co má cenu, smysl. I když je to taková maličkost, pár fotek…,“ dodává Gabriela Natale.