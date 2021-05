„Chystáme se. Vlastně jsme začali už více než před měsícem, protože jsme uvařili pivo, které jsme teď v pátek začali nabízet,“ říká Ladislav Němeček, majitel Prvního havířovského minipivovaru.

Dodává, že však musel jít do rizika, protože před pěti týdny ještě nemohl stoprocentně vědět, že bude moci otevřít aspoň venkovní terasu. „Teď jsme vyhodili desítky kilo těstovin a luštěnin a vylili asi 600 litrů piva, které se neprodalo a zkazilo se,“ líčí Němeček trable gastropodnikatele v době covidové.

Hodně jej štve chaos, který kolem otevření venkovních prostor restaurací a hospod ve vládních prohlášeních panuje. „Je vidět, že ta pravidla tvořil někdo, kdo vůbec nemá ponětí o tom, jak restaurace funguje,“ zlobí se Němeček.

Pravidla, za jakých mohou lidé do předzahrádky, vláda na poslední chvíli upravila a hospodští nebudou muset požadovat po hostech potvrzení o negativním testu. „Já nejsem státní orgán, já nemohou po hostovi chtít ani občanku,“ říká Němeček.

Podle pátečních informací bude namátkové kontroly v předzahrádkách provádět policie nebo hygienici.

Havířov. První havířovský minipivovar. Předzahrádka je na pondělní otevření připravena.Zdroj: se souhlasem majitele PHM

Co hospodám a restaracím také vadí, je to, že o víkendu de facto počtvrté mnozí přestavují své restaurace. Dokládá to i pohled na vnitřní prostory té havířovské: část stolů a židlí je naskládaná na sobě v rohu, protože je nelze využívat, podnik musí mít nižší než obvyklou kapacitu.

„Obvykle se nám na terasu vejde okolo 120 lidí, ale my musíme kapacitu snížit, takže budeme už potřetí odměřovat. Vláda jen nařizuje, omezuje mi kapacity, ale já musím stále ve stejné výši platit nájem, úvěr, zaměstnance,“ postěžoval si Ladislav Němeček.

V pátek probíhaly intenzivní příprav na pondělní otevření také v restauraci Vanilli na karvinském Masarykově náměstí. Koneckonců „venkovní“ sezona je pro tuto vyhlášeno restauraci a kavárnu podstatná. „Těším se strašně moc,“ říká mi usměvavá majitelka podniku Jolanta Burkotová.

Nucené uzavření využila k rekonstrukci vnitřních prostor, které podniku vtiskly velmi moderní a luxusní vzhled. Nová majitelka podniku si ho ještě moc neužila, pořídila si jej těsně před vypuknutím pandemie. Takže současné přípravy na otevření hodně prožívá.

Karviná. Restaurace Vanilli po rekonstrukci. přípravy na pondělní otevření předzahrádek finišují.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Zatímco dělníci v pátek v interiéru dokončovali nějaké drobnosti, personál už stavěl slunečníky a čistil venkovní stolky a židle. Podnik otvírá v 8 hodin ráno. Na uvítanou se bude podávat nový míchaný drink.

Oficiálně se sice předzahrádky otevírají v pondělí, ale kdo chodí po městě a dívá se kolem sebe, je mu jasné, že hospody už takto nějakou dobu de facto fungují. Lidé dodržují distanc, a jediné, co se od pondělí změní, bude to, že pro pivo nebudou muset k okénku, ale budou normálně obslouženi.