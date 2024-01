Zatímco rodiče dětí v Bruntále a blízkém okolí od loňského září musejí v případě nutnosti se svými ratolestmi na pohotovost do 20 kilometrů vzdáleného Krnova, protože v Bruntále byla tato služba zrušena, na Karvinsku je situace přece jen přijatelnější.

Situaci kolem lékařských pohotovostních služeb pro děti a dorost zjišťujeme i v dalších městech, 10. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pohotovostní službu pro děti dlouhodobě zajišťují krajské nemocnice v Karviné-Ráji a Havířově, a to nejen pro tato města, ale také pro Orlovou nebo Bohumín. A tak to také zůstane. Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO) se se změnami nepočítá.

Ošetření za 90 korun

Dětská pohotovost v Karviné-Ráji funguje během pracovního týdne od 17 do 21 hodin, o víkendech od 8 do 18 hodin v budově centrálního přijmu. Lidé by neměli zapomenout, že za ošetření na pohotovosti se hradí regulační poplatek 90 korun. Automat je u recepce urgentního příjmu.

Stejné, a to včetně provozní doby, je to s dětskou pohotovostí v nemocnici v Havířově. Tam se pohotovostní služba pro děti nachází v budově urgentního příjmu. Rodiče orlovských dětí mají na výběr Karvinou-Ráj nebo Havířov.

Pohotovostní službu, ani dětskou, ani pro dospělé, nezajišťuje Nemocnice Agel Český Těšín. Deníku to řekla mluvčí zdravotnické společnosti Agel Gabriela Lefenda. Obyvatelé Českého Těšína a okolí jsou už léta zvyklí v takovýchto případech využívat služeb nemocnice Třinec, případně Karviná-Ráj.

Bohumín dočasně omezil pohotovost

Bohumínská městská nemocnice pohotovostní službu pro děti nezajišťuje a rodiče si tak musí vybrat mezi nemocnicí v Karviné-Ráji nebo Městskou nemocnicÍ v Ostravě na Fifejdách. „Dětskou pohotovost nemáme už dvacet let. Vzhledem k tomu, že v roce 2004 jsme byli nuceni ekonomikou a nedostatkem lékařů uzavřít i dětské a porodnické oddělení, tak nemůže fungovat ani dětská pohotovost,“ uvedl člen představenstva Bohumínské městské nemocnice Igor Bruzl.

V bohumínské nemocnici mají pohotovost pouze chirurgickou, gynekologickou a interní. Ty však momentálně nefungují nonstop jako dříve. Od poloviny prosince do konce ledna musela nemocnice provizorně zkrátit dobu příjmu pacientů. „Z personální důvodů nejsme schopni zajistit plný rozsah pohotovostních služeb v interní a chirurgické ambulanci, proto jsme nuceni omezit pohotovost v těchto ambulancích dočasně na dobu od 7 do19 hodin,“ uvedl ředitel nemocnice Svatopluk Němeček.

Dodal, že toto opatření je dočasné. Od února by pohotovosti měly fungovat normálně. „Výpadky v zajištění pohotovostních služeb se občas stávají. Jsme však schopni držet běžný provoz,“ dodal Němeček.

Služba na pohotovosti: nejsou lékaři

Fakt, že se nemocnicím ne vždy daří zajistit pohotovost zejména o víkendech, potvrdil i náměstek hejtmana Martin Gebauer. „Všechny pohotovosti se občas dostanu do situace, že neseženou lékaře,“ konstatoval.

Naráží na dlouholetý problém, kterým je neochota lékařů podílet se na službách, což ředitelé nemocnic dlouhodobě vyčítají zejména praktickým lékařům. Pohotovosti tak musí vykrýt hlavně nemocniční lékaři, kteří jsou přetížení. Nátlak praktici odmítají.

„Jsou pohotovosti, kam nepřijde nikdo, což nedává smysl ekonomicky a při současné personální situaci je to neúnosné,“ uvedl pro server Novinky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Co přinese novela zákona?

Diskuze o budoucí podobě, a zároveň obavy, že v Česku dojde k redukci sítě lékařských pohotovostí, v posledních týdnech vyvolal návrh novely Zákona o zdravotních službách. Počítá s tím, že nově už o této problematice nebudou rozhodovat kraje a krajští politici, ale pojišťovny.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Martin Gebauer však emoce mírní. „Nic se nezmění. Jedná se o administrativní úkon. Místa budou a nedostatek personálu zůstane,“ řekl Gebauer.

Pokud jde o pohotovosti v krajských nemocnicích v Karviné-Ráji a v Havířově, ty dnes zajišťují pohotovosti nejen pro děti a dospělé, ale také pro oční oddělení. Obě nemocnice o víkendech přes den zajišťují také pohotovost stomatologickou, a to od 8 do 13 hodin. V dalších časech, i přes týden, musejí pacienti do Ostravy na Ajna Dental Clinic ve Vítkovicích.

