Na kapry je ještě čas, ovšem vánoční stromy už se ve městě prodávají. Zájemci se musí vydat na tradiční místa – parkoviště u obchodních center. Prodej začal tento týden, takže nabídka je stále solidní.

Bohuslav Uhlíř ze Smilovic prodává vánoční stromky z rodinného lesa už pátým rokem. Letos na parkovišti OC Korso v Karviné a v nabídce má smrčky, borovice i jedličky. „Ty berou hodně Ukrajinci,“ říká.

O co je dle jeho zkušeností největší zájem? „Asi není strom, který by se prodával víc nebo míň. Lidi berou podle toho, jak mají velký byt. Ti, co mají děti, berou stromky vetší. Důchodci zase menší, prostě aby měli doma živý stromek,“ vysvětluje pro Deník prodejce Uhlíř. Pokud jde o ceny, ty se prý oproti loňsku příliš neliší, i když ceny jsou prý o něco málo vyšší. „Je fakt, že lidé se na ceny dívají, zvažují, co koupí a kolik za to musí vydat. To ano,“ říká Uhlíř.

Vánoční smrčky a jedle prodávají také u OD Kaufland v Karviné, na sídlišti v Hranicích. Nejvíce jsou podle prodejce na odbyt právě jedličky. Otevřeno tam mají denně do 21 hodin. Výhradně jedle lidé koupí u obchodního domu Tesco, kde prodávají stromky tohoto druhu z Těrlicka.

Bohatá nabídka v Havířově

V Havířově, stejně jako jinde, se vánoční stromy prodávají na parkovišti prakticky u každého většího supermarketu či nákupního parku. Prakticky všude mají v nabídce jedle, smrčky někde a borovice téměř nejsou.

V prodejně firmy Hecht v Dolní Suché mají na výběr kavkazské jedle a to hned ve čtyřech velikostech. Hobbymarket OBI nabízí také jedličky, ale má v nabídce i smrk pichlavý a to v menších velikostech. Půlmetrový stromeček usazený v kontejneru pořídíte už za 279 korun.Kavkazské jedle nabízí prodejce také u OD Tesco. Jedle zkrátka letos frčí.

„Je to tak, my tu ani nic jiného nemáme. Borovice jsou prý letos nějaké nemocné, je těžké vybrat nějakou pěknou, mnohé mají uschlé větve a to lidi nechtějí,“ říká prodejce.

Vánoční stromky, výhradně jedle, z Těrlicka nabízejí v Havířově u Globusu. U OC Rondo na autobusovém nádraží mají velký výběr jedliček. „Máme tu jedle všech výšek a také kvality. Všechny pocházejí z naší farmy z Olešné, říká prodejkyně Michaela.Přidává také radu, jak zajistit, aby živý vánoční strom vydržel co nejdéle.

„Když mají lidé možnost dát ho do stojanu s vodou, je to ideál. Ale nesmí si nechat ořezat spodek kmene, pak už strom nenabírá vodu. A pak je také důležité, aby když strom přinesete z venku, ze zimy, aby nedostal teplotní šok, a hned jej nedávejte do vytopené místnosti, zkuste nejprve nějaký chladnější prostor, třeba sklep,“ dodává prodejkyně.

Ceny vánočních stromků v Karviné a v Havířově

Havířov

Smrk: 359 - 590 korun Jedle kavkazská:

do 130 cm od 299 korun

od 130 – 175 cm od 399 korun

225 - 250 cm 1499 korun Smrk pichlavý v květináči: 279 korun Jedle v květináči: od 345 korun Svazek jedlového chvojí: 69 korun

Karviná

Smrk: 359 - 590 korun Jedle kavkazská:

do 120 cm od 369 korun

120 - 160 cm 550 korun

160 – 200 cm 780 korun

200 - 240 cm 880 korun

extra velká od 240 cm 1080 korun

exkluziv od 240 cm 1280 korun Borovice černá: 560 korun Jedle v květináči: od 530 korun Svazek jedlového chvojí: 69 korun

Kavkazské jedle z Mountfieldu

Na prodej kavkazských jedlí coby vánočních stromů se už roky specializuje společnost Mountfield. „Když jsme v roce 2014 začínali s prodejem dánských neboli normandských jedlí, nikdo z nás asi nevěřil, že každým rokem budeme trhat prodejní rekordy. Jsme pyšní na to, že se tyto jedle během pár let staly nejoblíbenějšími vánočními stromky a dotváří sváteční pohodu ve třetině českých domácností,“ říká směrem ke Štědrému dni Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mountfield.

Pro stromek do Mounfieldu můžete zajet například do Českého Těšína nebo Ostravy.

Stromek v květináči

Alternativou k velkému jehličnanu může být živý vánoční strom v květináči. Přesně ty nabízí kromě jiných i zahradnictví FRUKO, které má provozovnu u urnového háje v Karviné-Mizerově. V nabídce mají velký výběr velikostí a druhů stromků, které jsou zasazeny v pevném plastovém květináči.

„Vánoční stromky v květináči mají kvalitní kořenový bal který zaručuje, že stromky se hodí také pro další výsadbu do přírody po svátcích,“ píše se na stránkách zmíněného zahradnictví. V nabídce mají smrky stříbrné, zelené a modré. Z jedlí mají na výběr korejskou a kavkazskou. Stromky jsou vysoké od 60 centimetrů v pěti různých délkách až do dvou metrů. Ceny začínají na 380 korunách. Nejdražší jsou nejvyšší jedle, které přijdou na 17 stovek.