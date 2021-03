„V současné době vyhlašujeme výběrové řízení na nájemce nebytových prostor – náš záměr je již zveřejněn na úřední desce. Z podaných nabídek bude nájemce následně vybírat speciální komise, ve které zasednou zástupci magistrátu, ale také zastupitelů, včetně těch opozičních. Byl bych rád, abychom tak předešli jakýmkoliv spekulacím o netransparentním výběru,“ říká primátor Karviné Jan Wolf .

Vedoucí Odboru majetkového magistrátu Helena Bogoczová upřesňuje: „Žádost je možné doručit do 13. hodiny 25. března tohoto roku, a to buď na podatelnu v budově C nebo osobně přímo na Odbor majetkový Magistrátu města Karviné v budově B magistrátu.“

Město si od právě rekonstruovaných prostor slibuje oživení náměstí v historickém jádru města. Nájemce by měl svůj záměr uvést do života bezprostředně po dokončení rekonstrukce objektů, tj. na přelomu letošního a příštího roku. Vítány jsou především služby s celoročním provozem.

Co domy zájemcům nabízejí

Jeden nebytový prostor se nachází v domě s číslem popisným 33 na rohu ulice Svatováclavské a Masarykova náměstí.

„Jedná se o zajímavý rohový prostor o výměře zhruba 130 metrů čtverečních. Obsahuje samostatnou jednotku pro činnost, ať to bude obchod nebo bistro a potom zázemí, jako je sklad, kanceláře, šatny a toalety. Tento prostor má i wc pro imobilní veřejnost. Je připravován tak, aby měl kapacitu pro deset sedících osob,“ říká Helena Bogoczová.

Další dva nebytové prostory se nachází v domě s popisným číslem 35, jde o dům vedle stávající restaurace. Zájemci zde mohou podnikat na 160, resp. 48 metrech čtverečních. Tyto prostory mají své sociální zařízení, kancelář, malý sklad a nechybí bezbariérový přístup.

Přestože jde o domy v památkové zóně, připravuje Odbor majetkový Magistrátu města Karviné i technické záležitosti, které jsou typické pro současnou dobu. Jednoduše je po nich mezi nájemci poptávka.

Patří sem například klimatizace, centrální zdroj tepla, všechny strukturované rozvody pro datové schránky či wifi. Počítá se také se zabezpečovacím systémem i zvonkovými tably pro zásobování v zadní části objektů.

Město chce už nyní s vybranými nájemci uzavřít budoucí nájemní smlouvu. „Potřebujeme s nimi již spolupracovat na konkrétních drobných úpravách, pokud by o ně měli zájem. Také chceme, abychom měli upřesněný termín, kdy se bude moci uzavřít konkrétní nájemní smlouva. Předpokládáme, že by to měl být prosinec–leden příštího roku,” uzavírá Helena Bogoczová.