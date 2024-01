VIDEO: Bronzový medailista z MS juniorů Kočí se vrátil na svou karvinskou školu

Je to už téměř deset let, kdy hokejista Matteo Kočí navštěvoval Základní školu Prameny v Karviné. Tento týden tam po letech zavítal jako sportovní hvězda a vzor mladých hokejistů, kteří do této školy chodí. A dostalo se mu bouřlivého přijetí. Při vstupu do tělocvičny, kde na něj čekala celá škola, se ozývalo mohutné skandování "Matteo, Matteo".

Karviná, ZŠ Prameny přivítala svého bývalého žáka - hokejového reprezentanta Kočího. | Video: Deník/Tomáš Januszek