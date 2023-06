Taky si v Karviné zoufáte, když na parkovišti před vaším domem zabírá místo pro parkování několik větších dodávek? Vězte, že to nevadí jen vám. Problém, kdy parkovací stání „okupují“ hlavně přes noc firemní dodávky, je prakticky na všech sídlištích a města se snaží najít takové řešení, aby parkovací místa měli k dispozici v prvé řadě řidiči osobních aut.

Karviná, parkování, dodávky, červen 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Ledy se, zdá se, pohnuly v Karviné, kde jednání ohledně parkování dodávek na sídlištích inicializoval náměstek primátora Vladimír Kolek.

Ten Deníku řekl, že snahy o řešení situace s parkováním dodávek na sídlištích ve městě jsou teprve na začátku. „Měli jsem zatím jednu informativní schůzku, na které jsme se dohodli, že se znovu sejdeme za tři týdny. Z veřejných zdrojů jsme také čerpali informace o tom, jak tento problém řeší v jiných městech. Například v Otrokovicích mají systém vymyšlený přesně tak, jak bychom ho chtěli mít i v Karviné,“ řekl Kolek.

Vysvětlil, že menší nákladní auta typu dodávky, zabírají kvůli svým rozměrům dvě parkovací místa, takže snižují kapacitu parkovacích prostranství. "Řada firem umožňuje svým řidičům, aby jezdili s firemním autem domů, kde parkují. Výhledově tak hrozí, že každý člověk může mít před domem i dvě auta a pak se tam samozřejmě všechna nevejdou," říká náměstek Vladimír Kolek a zároveň naznačil možné řešení. „Potřebujeme, aby lidé na sídlištích měli kde parkovat mezi 18. a šestou hodinou ranní. Proto chceme využít parkovací plochy, které jsou přes noc prázdné a ze sídliště dostupné. Každopádně by to místo mělo být bezpečné a osvětlené. Nějaké varianty už máme. Ale pro inspiraci se vydám ještě do Otrokovic, abych si to nechal vysvětlil, jak to funguje u nich,“ dodal náměstek karvinského primátora.

Tři parkoviště pro dodávky

V Orlové už jsou v tomto o kousek dál. Město má v této chvíli pro parkování dodávek s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny vymezena tři parkoviště, a to v ulici Osvobození u letního kina, v ulici Kpt. Jaroše pod bývalým kinem Vesmír a v ulici Rydultowská za domem Doubravan. „Parkoviště v sídlištní části Orlové jsou součástí občanské vybavenosti a jsou určena pro osobní vozidla. Řidiči dodávek, kteří parkují na sídlištích, proto mohou být pokutováni městskou policií,“ uvedl místostarosta Orlové Roman Galia.

Orlová jako mnoho jiných měst se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. V rámci snahy o řešení v této chvíli probíhá mapování statické dopravy, městská policie monitoruje pohyb aut na parkovištích. „Sledovali jsme, kolik aut se pohne během týdne, a která auta zůstávají během pracovní doby zaparkovaná na místech. Lidé mohli v ulicích zaznamenat strážníky, kteří si opakovaně natáčí tato místa, počítají vozidla, a také počítali, kolik řidičů je na protiprávním stání, tedy, abychom věděli, jakou kapacitu potřebujeme normovat, pokud budeme chtít udělat novou výstavbu parkovacích míst, případně odstavných parkovišť. Jedním z dalších možných řešení je vybudování parkovacích věží ve spolupráci s SMO a třeba i bytovými družstvy,“ uvedl Roman Galia.

Konečné výsledky z mapování statické dopravy by mohly být známy na podzim a podle toho se bude město rozhodovat, jaké budou další kroky.