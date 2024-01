Modulární nemocniční budova, která se stane druhou v KHN a s největší pravděpodobností také teprve druhou nemocniční modulární budovou v celé České republice, bude dvoupodlažní. První patro obsadí oddělení s 25 lůžky. Ve druhém se počítá s operačním sálem provázaným na stávající chirurgické a operační zázemí nemocnice. V případě potřeby bude díky modularitě možné pavilon rozšířit a doplnit i další operační sál.

První modulární pavilon vyrostl na opačné straně nemocnice za pouhých šest měsíců v roce 2020. Investice do zcela nové nemocniční budovy a vybavení překročí podle ředitele nemocnice 100 milionů korun. Hotovo by mělo být do poloviny tohoto roku.