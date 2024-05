Otevírací den chystá letní koupaliště v Karviné. Provozovatel rovněž zveřejnil letošní ceny.

Letní koupaliště v Karviné. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Letní koupaliště v Karviné se otevře v pondělí 3. června ve 12 hodin. K dispozici pro návštěvníky bude víceúčelový bazén s tobogánem a divokou řekou, rekreační bazén s chrliči, stříkajícími ježky, skluzavkou nebo masážními tryskami a dětský bazén s klaunem, stříkajícím talířem a perličkovou masáží.

Vstupné pro dospělého nad 15 let činí 120 korun. Děti do 15 let, senioři a ZTP mají vstup za 70 korun.

K TÉMATU

Ceník letního koupaliště v Karviné pro rok 2024

Ceník.Zdroj: se svolením provozovatele