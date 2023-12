Řidiče a velkou část obyvatel Karviné čekají příští rok významná dopravní omezení, která zkomplikují dopravu ve městě.

Karviná, kovonský most, prosinec 2023. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Jednou z nich je v Karviné demolice a stavba nového kovonského mostu. Práce mají začít v půli března, pokud to počasí dovolí, a nový most by se měl otevřít na konci listopadu.

VIDEO: Karviná rozsvítila vánoční strom. Mrzlo, ale náměstí bylo plné

„Práce budou probíhat při plné uzavírce pro dopravu. Pro pěší bude vybudována provizorní lávka,“ řekl Deníku náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu, včetně autobusové, bude vedena po třídě Osvobození, třídě 17. listopadu a po ulici Rudé armády. „Přesný dopravní harmonogram a obslužnost hornické nemocnice se teprve připravuje,“ řekl mluvčí magistrátu města Karviná Lukáš Hudeček.

Je levněji v Karviné, či v Havířově? Porovnejte si ceny na vánočních jarmarcích

Že bude nutné most z roku 1966, který se klene přes železniční vlečku vedoucí do průmyslového parku Kovona a na již nefungující nádraží ve Fryštátě, zbourat a postavit nový, se vědělo už dříve. Poslední větší oprava byla provedena v letech 1996 a 1997, v létě 2019 byly na pilířích provedeny drobné opravy a od roku 2020 platí na kovonský most zákaz vjezdu kamionů a ostatní vozidla nad devět tun.

Podle dřívějších průzkumů je most ve velmi špatném technickém stavu, především pilíře. Most má hodnocení 6 ze 7 - tedy velmi špatný technický stav. Délka přemostění je 65,4 metrů, šířka mostu 13 metrů.

Dva nové kruháče v Borovského ulici

Další již dříve avizovanou stavbou bude rekonstrukce a modernizace Borovského ulice, vedoucí od křižovatky u obchodně podnikatelské fakulty až po hraniční přechod Karviná-Ráj I.

Kolik bude stát voda na Karvinsku? Za dva roky zdražila o 36 procent

Kvůli uvažované stavbě nových domů v lokalitě nad pískovnou a také kvůli zklidnění dopravy v prostřední části Borovského ulice vzniknou při rekonstrukci také dva nové kruhové objezdy. Rekonstrukce této komunikace je rozdělena do několika etap a měla by proběhnout při úplné a částečné uzavírce v průběhu března až srpna.