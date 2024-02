Dělníci stávající most celý strhnou a na jeho místě postaví nový. Staveniště si jejich šéfové převezmou 15. března. Začne se s přípravnými pracemi zejména pod mostem, jako je kácení, vytýčení sítí, úprava přístupů a dočasných sjezdů. „Uzavírka by měla být od 15. dubna, kdy se bude chystat demolice mostu, začít by měla 1. května. Termíny budou upřesněny po zpracování podrobného harmonogramu a po projednání a stanovení uzavírek,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.