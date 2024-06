Všichni Karviňáci i návštěvníci z širokého okolí si mohou v sobotu 22. června vychutnat den plný pohody, hudby, zábavy, gastronomických zážitků, prohlídek a užít si začátek léta na festivalu POHO den 2024. Letošní již čtvrtý ročník se uskuteční v prostředí lázeňského parku v Karviné–Darkově.

Karviná, Lázně Darkov, nová dětská rehabilitace. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Dopoledne se poběží tradiční běžecký závod, revírní pohodová padesátka, který se završí v areálu Lodiček. Samotný festival pak proběhne odpoledne v areálu Historických lázní Darkov, které jsou letos spolupořadatelem celé akce. Pestrý program se odehraje v lázeňském parku a ve vnitřních prostorách kulturní památky Společenský dům.

„Prostor Historických lázní se chystáme letos výrazně oživit. Připravujeme na sezonu bohatý kulturní program, festival POHO den 2024 je jednou z prvních akcí,“ sdělila generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.

Škodliviny z haldy v Heřmanicích: začalo měření imisí, stanice je i na Karvinsku

Festival odstartuje v 15 hodin sportovními i odpočinkovými aktivitami pro děti i pro dospělé. V 16 hodin vystoupí taneční skupina Nicolas Dance Unico. Od 17 hodin je na programu koncert hudební skupiny All Ska Pones. V 18.30 začne STAND UP Show BUMBUM Comedy, ve které bude návštěvníky bavit trio komiků Tigran Hovakimyan, Petr Nasty Cerha a Zbyněk Vičar. Od 20 do 22 hodin se odehraje chillout dance show pod taktovkou DJ Srpa, která celou akci zakončí.

Doprovodný program

Během dne na návštěvníky čeká zajímavý doprovodný program. „V budově Starých lázní budou probíhat komentované prohlídky, kde se lidé dozví více o přírodním léčivém zdroji Lázní Darkov, jodobromové solance, která byla objevena díky důlní činností a jejíž mineralizace je vyšší než ve světových mořích. Od 15 do 18 hodin si zájemci mohou bez rezervace a zdarma vyzkoušet koupel v této jodobromové solance, nebo si načerpat vodu z pramenu Vilemína, který je k dispozici v budově starých lázní,“ slibuje Pavlína Filipi.

Karviná. Mladý cizinec škrtil po ránu ženu na zastávce, chtěl ji vzít kabelku

Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet jízdu kočárem, lukostřelbu, navštívit biatlonovou střelnici nebo se projet na čtyřkolce. Okamžiky s přáteli si mohou zvěčnit díky moviespinu. Nebudou chybět oblíbení stánky, kde budou na návštěvníky čekat Lázně Darkov, spolek Darkoff, Coctail bar Modrá myš, Ypsilon cafe, kuličková zmrzlina nebo Orlová na furt.

Vstup na festival je pro všechny zdarma. Akce je určena pro širokou veřejnost.