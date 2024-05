Mnohým návštěvníkům oblíbeného areálu Lodičky Dokořán v Karviné neuniklo zaneřáděné místní jezero s vrstvami vodních trav na hladině. Deník zjišťoval, zda a jak se situace řeší a co se ještě na Lodičkách chystá nového.

Rekreační areál Lodičky Dokořán v parku Boženy Němcové v Karviné | Video: Pryček Vladimír

V jezeru na Lodičkách v Karviné už skončilo odbahnění. Práce na jeho revitalizaci ale pokračují.

"Práce na revitalizaci jezera v parku Boženy Němcové jsou plánovány do podzimu tohoto roku. Samotné odbahnění již bylo ukončeno, ale stále se pracuje na úpravách podél jezera," uvedl pro Deník mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

A čistota jezera? "Pokud jde o vodní trávy, které je možné vidět i na hladině jezera, tak během začátku června proběhne jejich vysekání a odstranění. To souvisí i s nasazením nových ryb, které by v budoucnu takovému velkému růstu travin měly zabránit. V příštím týdnu proběhne na radnici setkání s rybáři a bude se domlouvat, jaké ryby do jezera nasadit," uvedl dále mluvčí magistrátu.

Revitalizace pak na Lodičkách přinese další novinky. Jedná se o vybudování stezky, výstavbu můstku na ostrůvek, výsadbu nových stromů. V závěru prací bude nainstalován mobiliář.

