/VIDEO/ Zástupce církve říká, že je to tradice, někteří lidé bydlící poblíž kaple ale tvrdí, že je hudba z reproduktoru, včetně nahraného zvonění zvonů, obtěžuje. Tento spor už nějaký čas doutná v karvinské městské části Louky mezi farářem, který má na své straně místní farníky, a lidmi, jež bydlí poblíž kaple sv. Barbory.

Zvonkohra Louky. | Video: se svolením M. Halušky

Z reproduktoru tam každou hodinu do devíti večer zní asi desetivteřinová zvonkohra a poté necelé tři minuty trvá reprodukované odbíjení zvonů. V čem je problém? „V tom, že nejdelší zvonění je vždy v šest ráno, v poledne a v šest večer. Večer to ani tak nevadí, ale to ranní zvonění, zejména o víkendech, vás zaručeně vzbudí. A to v sobotu nebo v neděli po celotýdenním vstávání do práce nechcete,“ říká Jolana Nowaková. Dodává, že je katolička, ale do kostela nechodí.

Farníkům to prý nevadí

Zatímco poblíž kostela je zvonění pro některé obtěžující, těm, kteří bydlí ve větší vzdálenosti, například v lokalitě Kempy, prý zvonění nevadí. Deník se mezi ně vydal a obě náhodně oslovené ženy řekly, že je zvonění z kaple neobtěžuje a že ho téměř není slyšet. „To zase křičí ti, co bydlí u kostela, že?“ reagovala jedna z nich.

„Boj“ proti zvonění na kostele považují lidé z Kempů za nesmyslný. Zejména ti, kdo chodí v Loukách pravidelně do kostela, proti zvonění v současné podobě nic nenamítají a na „vzpupné“ sousedy se dívají skrz prsty. A nejsou to jen obyvatelé z odlehlejších částí obce, ale i ti někteří, co bydlí v centru poblíž hlavní silnice nedaleko kostela.

Dojde věc k soudu?

O konfliktu se sousedy na téma hlasitého zvonění z kaple by mohl mluvit například Pavel Gebauer, který bydlí u hlavní silnice a ke kostelu to má 200 metrů. Také on by byl rád, kdyby se dosáhlo nějakého kompromisu. Usiluje o něj prý už dlouho. „Před asi deseti lety jsem na veřejné schůzi vystoupil s požadavkem, aby v létě a o sobotách a v nedělích, kdy lidé nemusí vstávat do práce, kaple nezvonila v šest ale třeba až v osm ráno. Farníci o tom vůbec nechtěli diskutovat se slovy: ‚A tobě to vadí?‘,“ vzpomíná muž. Chtěl se prý zastat lidí, kteří se chtějí o víkendu vyspat, ale sousedé farníci ho přehlasovali.

Současný návrh nespokojených občanů, je posunout ranní zvonění alespoň o víkendu na sedmou hodinu. „Zjišťovala jsem, jak to mají v jiných obcích. Například v Čeladné zvoní ráno v sedm a v evangelickém kostele v Českém Těšíně v půl sedmé. Ale je to decentní zvonění, nehřmí to tak jako tady v Loukách,“ říká Jolana Nowaková. V boji za právo na klid ve svém okolí prý nehodlá ustat a je připravená se s církví soudit.

Hygienici tvrdí, že je vše v pořádku

Stěžovatelka připouští, že vlastník nemovitosti, v tomto případě církev, má podle obecné právní zásady právo svobodně užívat svůj majetek, ale nesmí přitom obtěžovat hlukem své okolí.

„V tomto případě je rovněž porušována obecní vyhláška zakazující práci s hlučnými zahradními stroji o nedělích, takže zvonění kostela je hlučnější než zahradní stroje,“ argumentuje na farářovu obhajobu Nowaková.

Něco jiného však tvrdí hygienici. V jimi vydaném metodickém pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy ve věci řešení podnětů na hluk z kostelních a radničních zvonů ze září 2022 se píše: „Pokud jde o problematiku hluku působeného vyzváněním kostelních zvonů, nelze bez dalšího takový zvon a související zařízení označit za zdroj hluku a příslušnou právnickou osobu (např. farnost) za provozovatele zdroje hluku ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Pouze určité odbíjení má funkci oznamovat čas, zatímco jiné má účel náboženský, související se zachováváním určitého církevního obřadu.“

Církev nechce konflikty. Volí dohodu

Snaha části Loučanů o domluvu a úpravu doby, kdy budou znít z reproduktoru na střeše kaple melodie a odbíjení zvonů, není nová. Už před rokem si Jolana Nowaková stěžovala na hlasité odbíjení zvonů po 22. hodině, tedy už v době zákonem stanového nočního klidu.

Na to farář Roland Manowski, který sídlí v nedaleké Stonavě, melodii zrušil a poslední hudba a zvony zní z reproduktoru o hodinu dříve. „Udělal jsem to jako vstřícné gesto. Ovšem jak se ukazuje, paní to nestačí a chce všem diktovat, jak to má být,“ zlobí se farář.

Záležitost řešila loni už i České biskupská konference, která následně vydala pokyn všem duchovním správců svých farností. Nowaková, jež jej oficiálně obdržela, z něj cituje: „Zvony jsou nedílnou součástí katolické liturgie a jsou projevem náboženského vyznání, jehož svoboda je zakotvena v Ústavě ČR. Nicméně bylo konstatováno, že toto právo je třeba vykonávat pokud možno konsensuálně a s velkou mírou ohleduplnosti. Proto Česká biskupská konference apelovala na faráře, aby postupovali v případě hrozících konfliktů v této věci s maximální možnou mírou ohleduplnosti a vstřícnosti a aby se snažili dosáhnout dohody, nebo oboustranného kompromisu. Vedení církve také doporučuje v takových případech spolupracovat s místními civilními autoritami a s případnými stěžovateli či odpůrci společně komunikovat.“

Mluvčí Ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel Deníku v reakci na tuto záležitost napsal: „Mrzí nás, že melodie, které znějí z kaple, jsou předmětem sporů a věříme, že se v dialogu s místním duchovním správcem podaří najít přijatelné řešení.“

Farář: Toto je poslední ústupek

Ve sporu se už několikrát angažovala i karvinská radnice. Naposledy se primátor Jan Wolf sešel s farářem Rolandem Manowskim tento týden.

„Jde nám o dobré vztahy, takže jsem panu primátorovi řekl, že tu melodii před zvoněním vypneme,“ řekl Deníku farář Roland Manowski s tím, že to je z jeho strany poslední ústupek v této věci.

Již loni v této záležitosti na magistrát napsal, že od roku 2010, co je farářem ve Stonavě a v Loukách, žádné stížnosti ohledně zvonění neměl. „Po četných konzultacích s farníky a také s lidmi, kteří do kostela nechodí, si nejsme vědomi, že bychom porušovali jakýkoli zákon. Spíše je tomu naopak: mnozí lidé nám děkují, že v naší milé dědince jsou zvony zprostředkovateli kultury, pěkného náboženského života, oznamují nám čas a události tak důležité v naší společnosti, jako je například úmrtí jednoho z občanů,“ stojí ve vyjádření faráře Roland Manowského pro karvinský magistrát, které je staré asi čtvrt roku.