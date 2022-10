OBRAZEM: Toto jsou noví zastupitelé Karviné, kteří povedou město, podívejte se

V radě města má vítěz voleb (ČSSD) sedm radních (Jan Wolf, Lukáš Raszyk, Andrzej Bizoń, Radim Slíva, Blanka Dadoková, Zdeněk Vojkůvka a nově Jan Firla). Koaliční partner hnutí ANO 2011 má čtyři radní (Vladimír Kolek, Martin Gebauer, Radek Podstawka, Petr Koval).

Prioritou nového vedení města je pokračovat na rozpracovaných projektech v oblasti rozvoje města, energetiky, školství, bezpečnosti, kultury a dalších oblastí. „Mezi přednostní projekty patří dokončení rekonstrukce krytého bazénu, revitalizace jezera v parku Boženy Němcové a další zatraktivňování Karvinského moře. Prioritou je i spolupráce na velkých projektech, u kterých budeme dělat vše pro to, aby byly dotaženy do zdárného konce. Jedná se například o projekty Slezské univerzity EDEN Silesia a CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií),“ řekl primátor Karviné.



ROZHOVOR

Stále máme šanci změnit region, říká Jan Wolf

Primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekDokončit rozjeté projekty, ale neusnout a připravovat další. Tuto strategii razí nové vedení Karviné v čele s primátorem Janem Wolfem, pro kterého budou roky 2022 - 2026 druhé období ve funkci primátora.

Nejbližší roky asi nebudou nejen pro město úplně nejjednodušší. Počítáte s tím?

Počítám s tím, mám rád výzvy. Před námi je řada úkolů, které když se nám podaří splnit, posunou město dál. Máte pravdu, že období, které nás čeká, nebude jednoduché, zvlášť teď v časech energetické krize a stále sílící inflace, která všem nabourává rozpočty. Ale věřím, že zvládneme všechno, co jsme si naplánovali, a podaří se nám dokončit všechny rozpracované projekty. Ať už vezmeme rekonstrukci krytého bazénu, revitalizaci Lodiček nebo rekonstrukci polikliniky v Mizerově. Máme také připraven projekt na rekonstrukci koníren v zámeckém parku a velké projekty transformační, na které ale nejsme sami. A kromě toho jsou tu samozřejmě provozní záležitosti - čistota města a bezpečnost v ulicích. To je naše každodenní práce.

Karviná se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních příležitostí. Jejich vytváření není výhradně v rukou města, ale je naděje, že se situace zlepší?

To je samozřejmě věc, kterou řešili i naši předchůdci na radnici a řešíme to i my. S OKD, podnikem Diamo i soukromými developery hledáme možnost, jak vytvářet nové pracovní příležitosti. Už dlouho říkám, že Karviná potřebuje silného investora, který může oživit trh práce a vytvořit konkurenční prostředí a může to zmírnit negativní propad, který přinese ukončení hornické činnosti v nejbližších letech. A pokud by se ještě podařilo realizovat projekty zaměřené na turistický ruch, v čemž se angažuje kraj a společnost MSID s projekty POHO 2030, tak věřím tomu, že to může tento region otočit, jako se povedlo už jinde ve světě, kde řešili problémy jako dnes my na Karvinsku. Samozřejmě ne za rok, bavíme se o delším časovém horizontu.

Říkáte, že město potřebuje silného investora. Měl by ale kde fungovat? Je mu co nabídnout, myslím prostory, pozemky?

Určitě. O tomto debatujeme se zástupci podniku Diamo, a sice o areálu utlumeného Dolu ČSA. Tam už je připravená vize, tzv. masterplan ke konverzi areálu. Navíc je tu společnost Asental, která vlastní spoustu pozemků, kde by se dalo něco připravit. Je to ale jen jedna z věcí, na které je třeba pracovat.