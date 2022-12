„Pokračovat budeme také v úpravách Karvinského moře a odbahnění a rekultivaci jezera v parku Boženy Němcové. V letošním roce jsme zahájili rekonstrukci budovy polikliniky a měla by být dokončena na konci roku 2023. Město bude investovat i do svých školských zařízení,“ upřesnil primátor Karviné Jan Wolf s tím, že do investic a velkých oprav půjde z rozpočtu více než 10 procent.

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno 57 milionů korun, přičemž do MHD půjde téměř 52 milionů. Jízdné ve stávající podobě zůstane zachováno, nadále tak budou mít jízdné zdarma děti do 15 let a senioři nad 65 let, kteří si pořídí bezplatnou roční jízdenku. Na provoz Městské policie Karviná je vyčleněná částka 74 milionů korun. Regionální knihovna a Městský dům kultury pak mají na svou činnost a drobné investice přes 71 milionů korun.

Sportovní zařízení v majetku města a STaRS Karviná. dostanou na provoz 51 milionů korun a Sociální služby Karviná podpoří město téměř 29 miliony korun.

„Rozpočet jsme pro letošní rok skládali s respektem k tomu, co se aktuálně děje a myslím, že tvorba rozpočtu v roce 2023 bude složitější. Věřím však, že se energetická krize ustálí a budeme schopni realizovat investiční akce a provozní náklady, které město má platit,“ dodal primátor.