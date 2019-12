Město bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přes 1,1 miliardy korun. V pondělí rozpočet schválili městští zastupitelé. Na investice a velké opravy půjde více než 15 procent peněz z rozpočtu. V rámci investičních výdajů se počítá s modernizací budov a výuky ve školách, ale i s opravami komunikací či výstavbou nových parkovacích míst.

„Investice půjdou mimo jiné do modernizace komunikací, chodníků a cyklostezek, do oprav malých mostků nebo do výstavby nových parkovacích míst," řekl primátor města Karviné Jan Wolf.

Dodal, že by také rádi započali projekty, konkrétně rekonstrukci krytého bazénu, výstavbu volnočasového sportovního areálu, který má vyrůst poblíž Obchodní akademie v Karviné-Hranicích, a rekonstrukci domů na Masarykově náměstí.