Nakrájený špekáček a v něm zapíchané připínáčky. Tento nález vyděsil karvinské pejskaře a vyvolal i velké ohlasy na sociálních sítích. Návnady objevila majitelka jednoho z psíků při procházce v lázeňském parku v Karviné-Darkově.

Návnady na psy objevené v parku v Karviné, sobota 3. února 2024. | Foto: se svolením Drahomíry Včelkové

Nechybělo mnoho a první obětí mohla být fenka pejskařky z Karviné, která návnady při procházce objevila. Stalo se s v sobotu 3. února, okolo půl deváté ráno.

"Klobásu s připínáčky jsem našla náhodou se svojí fenkou, která ji vlastně našla jako první na chodníku. Vzala jeden kousek do tlamy, ale na povel fuj, to vyplivla. Naštěstí. A ten vyplivnutý kousek tak divné cinknul. To mě zarazilo a zahlédla jsem ten připínáček," uvedla majitelka fenky z Karviné Drahomíra Včelková.

Lidé na sociálních sítích neskrývali zděšení a odpor

Ta si dává vždy pozor, aby její fenka na procházce něco nevhodného nepozřela. "Když jsem se rozhlédla, uviděla jsem další kousky. Na chodníku i v trávě. Psa jsem přivázala opodál a místo nálezu jsem prohledala pečlivěji. Musel to tam nastražit někdo chvíli přede mnou. V parku je spousta zvěře, určitě by tam těch kousků nezůstalo tolik. Je to hrozné a smutné," dodává pejskařka z Karviné.

Ta se rozhodla upozornit ostatní pomocí zprávy na sociálních sítích, konkrétně na facebookovém profilu Karviná. Zpráva okamžitě vzbudila velkou pozornost."Hnus, to nemůže byt normální člověk," zní jeden z názorů. "Děs co se děje, tolik zloby v lidech…," píše další z uživatelů Facebooku Karviná, kde si jiní uživatelé rozhodně neberou servítky a tomu, kdo smrtící nástrahy uložil, nepřejí nic dobrého.