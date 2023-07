Lidé si libují: z centra Karviné prakticky zmizely kamiony, obchvat pomáhá

„Je to sto a jedna. Jediný kamion jsem dnes neviděla,“ říká žena, které ptám na to, jaký je u silnice před Tescem v Karviné Ráji provoz poté, co v byl pondělí zprovozněn obchvat Karviné a veškerý tranzit tak může jezdit po nové silnici mimo centrum města.

Karviná, jízda po trase nového silničního obchvatu. | Video: Deník/Tomáš Januszek