Teplo a teplou vodu letos Veolia v rámci každoroční letní odstávky vypne od 7. července od 20 hodin do 14. července do půlnoci. Cílem letních odstávek je příprava tepelného potrubí na další topnou sezónu.

Další odstávka může být ve dnech 14. srpna od půlnoci až 18. srpna do půlnoci. "Druhá odstávka však bude závislá na průběhu prací v rámci dále uvedených výměn tepelného potrubí a její časový i místní rozsah bude předem upřesněn," uvedla společnost Veolia.

Diamo propustí více jak tři sta lidí, do září má být vše hotovo

Letos se bude měnit primární potrubní podél ulice Ostravské v Karviné-Dolech. Bude se také odpojovat a přepojovat již odstavená Teplárna československé armády, vymění se potrubí od křižovatky ulice Majakovského a Borovského a dále podél ulic Majakovského a Čajkovského v celkové délce 350 metrů.

Výměnu čeká i potrubí v ulicích Božkova a Prameny potrubí poblíž hygienické stanice v Karviné-Mizerově.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Seriál Deníku před Colours of Ostrava: jak se bude platit, do čeho jídlo a pití