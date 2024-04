Deník s redakcí karvinsky.denik.cz za všechny obyvatele Karviné zmapoval současnou situaci a vybral největší ostudy města. V sérii reportáží s názvem Ostudy města pokračujeme sedmým dílem. Přesuneme se do městské části Darkov, která byla v minulých desetiletích z velké části zničena postupující těžbou uhlí. Dnes už existuje de facto pouze pravobřežní část této kdysi samostatné obce, již proslavily věhlasné jodobromové lázně.

Karviná. Bývalá školní budova v Darkově je dnes opuštěná a chátrá. 26. 3. 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Darkov, který stával na levém břehu řeky Olše, dnes již neexistuje, na jeho místě je obrovská vodní plocha zvaná Karvinské nebo také Darkovské moře. Prostory blíže k řece a směrem k dráze dnes slouží k rekreaci jako velká zahrádkářská osada, starousedlíků zde žije minimum.

Němým svědkem někdejšího života v Darkově je více než 100 let stará budova školy, opuštěný, zdevastovaný objekt se zabedněnými okny a zazděnými zadními vchody, v němž se zabydleli bezdomovci. Redakci na to upozornila jedna ze čtenářek. Pradvou je, že při podrobnějším průzkumu okolí budovy jsou stopy násilného vniknutí do buodvy patrné a dokonce místo, kudy se do oficiálně uzavřeného objektu dostávají. Ale i hlavním vchodem je budova momentálně volně přístupná.

Je tomu zhruba 10 let, co tuto budovu opustila soukromá střední škola, objekt změnil majitele a od té doby chátrá.

Co s ním bude dál? Potká bývalou školu osud Domu PZKO či dělnického domu, které stávaly hned vedle? V sousedství se nachází pomocný závod Dolu Darkov, který je v likvidaci a v budoucnu by tam měla vzniknout průmyslová zóna.

Bývalá škola je na prodej

To je podle současného majitele objektu šance, jak objekt využít. „Budovu jsme chtěli původně provozovat jako kanceláře, dokonce jsme měli zájemce, ale z plánů sešlo. Aktuálně je objekt na prodej,“ řekl Deníku Marek Skubida, jednatel realitní společnosti Slezskomoravská developerská.

Podle něj by se dala budova využít jako administrativní zázemí pro budoucí průmyslovou zónu. I s pozemkem má objekt rozlohu 2023 metrů čtverečních.

Současný stav objektu jej prý netěší. „Ale co s tím máme dělat? Budova je znepřístupněná, okna zazděná nebo zatlučená, ale i tak se tam časem vloupali bezdomovci. Tam nikdo nemá co pohledávat,“ tvrdí Skubida.

Přiznává však, že budova není pod dohledem žádné ochranné služby, a tak nastalé problémy řeší občas městská policie.



Nahrává se anketa ...

Seznam zanedbaných budov, míst a území, které obyvatele města štvou, je redakce Deníku připravena rozšířit o vaše tipy. Pokud máte svůj návrh na ostudné či problémové místo v Karviné, pošlete nám svůj tip na e-mail: tomas.januszek@denik.cz.