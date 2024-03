Deník s redakcí karvinsky.denik.cz za všechny obyvatele Karviné zmapoval současnou situaci a vybral největší ostudy města. V sérii reportáží s názvem Ostudy Karviné pokračujeme šestým dílem. Přesuneme se do městské části Nové Město a projdeme si místy, kam se málokdo odváží sám.

Karviná-Nové Město. Makarenkova ulice, bývalý obchod. 1. 3. 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Byl to obchůdek, kde nakupoval prakticky každý, kdo v prostoru mezi ulicemi Mírová, Makarenkova a třída Družby v karvinské čtvrti Nové Město bydlel. Po roce 1989 přibyla hospoda U Cikánky, později výrobna uzenin nebo zastavárna. V posledních 10 letech však většina obytných domů v okolí zmizela a z objektu, který stojí osamoceně uprostřed ničeho, je ruina.

Okna zazděná, dovnitř se lze dostat dvěma vchody, kde zjistíte že není nic. V prostoru, kde býval a plocha pro zásobovací vozy, jsou hromady odpadu – plasty, stará lednice, zbytky molitanu, stará plastová okna, stavební suť.

Na prodej

Majitel objektu tvrdí, že takto vypadá poté, co on pobýval několik týdnů v nemocnici, tudíž budova byla pár týdnů bez dozoru a vrhli se na ni zloději kovů z okolí. „Celý barák rozebrali, včetně střechy. Vytrhali i dráty ze zdí,“ vypočítává Vladimír Prachař z Pržna, jednatel firmy TRIO-BOPP, která je majitelem objektu.

Nechal proto zazdít okna, aby uchránil to, co ještě má nějakou hodnotu. „Radili mi, ať to oplotím. Výborný nápad! Jak dlouho by tam ten plot v této lokalitě asi vydržel, že? Spíš by to chtělo hlídače s ostrým psem,“ neodpustí si poznámku Vladimír Prachař.

Dodal, že od té doby přemýšlí, co s objektem dál. „Snažil jsem se najít společnou řeč s městem, ale nic z toho nebylo,“ říká Prachař s tím, že o demolici budovy, kterou mu doporučoval stavební úřad, neuvažuje.

Možná se ale blýská na lepší čas. Objekt je na prodej a jeho majitele údajně jedná s potenciálním zájemcem, který by tam chtěl umístit drobnou výrobu. „Uvidíme, všechno je v běhu,“ dodává s naději v hlase Vladimír Prachař.

Seznam zanedbaných budov, míst a území, které obyvatele města štvou, je redakce Deníku připravena rozšířit o vaše tipy. Pokud máte svůj návrh na ostudné či problémové místo v Karviné, pošlete nám svůj tip na e-mail: tomas.januszek@denik.cz.

