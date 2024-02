Deník s redakcí karvinsky.denik.cz za všechny obyvatele Karviné zmapoval současnou situaci a vybral pět největších ostud, které dlouhodobě trápí město. V anketě lze hlasovat pro tu největší a doporučit tak politikům, aby urychleně sjednali nápravu. V sérii reportáží s názvem Ostudy Karviné pokračujeme druhým dílem. Přesuneme se do problémové části čtvrti Nové Město a k bývalé hornické ubytovně Předvoj.

Zatímco centrální část budovy ubytovny Předvoj už roky slouží jako ubytovna pro sociálně slabé, v levém bočním křídle má kanceláře okresní pobočka České správy sociálního zabezpečení. Problém je na pravém křídle…

Chybí dveře, jsou tu rozbitá okna, kterými je vidět obrovský nepořádek uvnitř – odpadky, stavební suť, kusy interiéru.

Zevnitř se ozývají hlasy, ale dovnitř se nikomu nechce. Pokud se nepořežete o střep, nespadne na vás kus rozebrané zdi, nelze vyloučit, že se neporaníte o jehlu, kterou tu odhodil některý narkoman, kteří se tu podle místních srocují. „Tady si to píchají,“ ukazuje průvodce redaktora Deníku. „Jo, v tomhle bordelu žijí, polehávají, opíjejí se,“ pokračuje muž u prostor bývalé večerky.

Sexshop, hospoda i večerka

Není to tak dávno, tak rok a půl, co sem chlapi chodili na pivo, kdysi tu bývala i hospoda, ženské ve večerce nakupovaly. V devadesátých letech zde sídlil i sexshop. To je všechno pryč. Dům v Makarenkově ulici s číslem popisným 1334 je v dezolátním stavu. Na fasádě visí banner s nápisem Na prodej.

Byť je to část obří ubytovny Předvoj, kterou vlastnila společnost RPG, jež kdysi převzala byty a komerční prostory po těžební firmě OKD, dnes je celý komplex soukromý. Některé části postupně odkoupili další majitelé. Ten, o kterém je řeč, patří podle jednoho z místních ‚někomu z Prahy‘. „Ta firma je v exekuci, zřejmě bílý kůň,“ predikuje muž.

Strážníci i tomto feťáckém doupěti vědí a hlídky toto místo pravidelně navštěvují. „Situaci na místě teď řeší stavební odbor magistrátu,“ uvedl ředitel MP Karviná Petr Bičej.

