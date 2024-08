Za skutek, jenž prý ani on sám nechápe, dostal ve čtvrtek 8. srpna u krajského soudu čtrnáct let vězení a protialkoholní léčení navrch.

„Veden záměrem usmrtit výbuchem zemního plynu sebe a svého nezletilého syna, uložil sebe i syna ke spánku na podlahu kuchyně, přičemž na plynovém sporáku značky Mora 2430 zapnul všechny čtyři hořáky, aniž by je zapálil, a takto nechal cíleně do prostor bytu unikat zemní plyn,“ popisoval státní zástupce v obžalobě, co se dělo koncem loňského října v jednom z paneláků v Karviné-Mizerově.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Těrlická přehrada. Která místa určitě musíte vidět, jaké jsou tam ceny Těrlická přehrada, 7. 8. 2024. | Video: Radek Luksza

Kromě pokusu o vraždu dítěte v tom spatřoval i pokus o obecné ohrožení protože Ladislav K. konal „s vědomím, že při takovém výbuchu by mohly být poškozeny i další byty nacházející se v tomtéž bytovém domě, jakožto i společné části domu, v důsledku čehož by mohlo dojít k usmrcení nebo ke vzniku vážné poruchy zdraví dalších nejméně sedmi osob, případně též ke vzniku majetkové škody ve výši nejméně deset milionů korun“.

Obžalovaný, mimochodem táta nejméně tři dalších dětí, vychovával tehdy čtyřapůlletého kluka sám, neboť jeho máma nejevila zájem. A i kvůli péči o synka zanedbával svou práci kuchaře, což zase vedlo k nedostatku peněz a dluhům – a to taktéž na nájemném. Zločinů se dopustil i pod vlivem alkoholu, který ho už dostal do více problémů. K výbuchu nedošlo jen šťastnou náhodou, protože sousedé ucítili unikající plyn a zavolali hasiče. Ti se k Ladislavu K. doslova dobouchali.

Podle dalších nájemníků bydlel na místě činu jen krátce. "Chodil tady s tím malým klukem, občas jsem ho ale taky týden neviděl," líčili ve vchodě. Sousedům se také pachatel v dopisech omluvil.

„Jsem tu náležitě! Nikdy nepochopím proč se to stalo, že jsem do toho syna zatáhl, ohrozil ho. Jednou mu to určitě řeknu, ale až vyroste a bude chlap, možná mi odpustí,“ konstatoval Ladislav K. u ostravského krajského soudu. S pláčem popisoval, jak ho kluk navštěvoval ve vazbě, přiběhl za ním a ptal se, jestli vzpomíná na Karvinou a plyn. Dítě si totiž myslí, že sporák zapnulo z hlouposti samo … Jeho otec v této souvislosti souhlasil i se závěry znalců, podle nichž pokusem o vraždu syna zničil jeho bezmeznou důvěru a pocit bezpečí v rodině.

Ladislav K. už se třemi odsouzeními v Česku a stejným počtem ve Velké Británii teď moc šanci neměl a dobře to věděl. Proto se rozhodl využít institut „přiznání viny“, což soud podstatně zkrátilo a senát k tomu při ukládání trestu samozřejmě v jeho prospěch přihlédl. Pouze odmítl jeho podmínku, že by chtěl odsedět jen jedenáct let. Ladislavu K. hrozilo patnáct až dvacet a nakonec se dostal rok pod zákonnou sazbu. Plné moci však ještě verdikt nenabyl.