Tak a jdeme do finále, Karviná se porve o titul! Podívejte, takto hraje Baník

/FOTOGALERIE/ Už se to blíží, v sobotu 14. května od 17 hodin se to stane! Házenkáři HCB Karviná stanou na domácí palubovce proti Plzni v prvním utkání finalové série o titul mistra Česka v házené. Pojďte si nyní připomenout některé dramatické momenty z letošních utkání házenkářů karvinského Baníku do finále ve fotogalerii karvinského fotografa Ivo Dudka.

Z utkání házenkářů HCB Karviná v sezoně 2021/2022. | Foto: Ivo Dudek