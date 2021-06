Od ledna do dubna tohoto roku pomohly zaměstnankyně Odboru sociálního karvinského magistrátu více než pěti stům seniorů s registrací na očkování proti nemoci COVID-19. Nejen těmto lidem teď karvinský magistrát nabídne pomoc s výměnou starých očkovacích certifikátů za nové. „Řada občanů nemá k dispozici počítač s tiskárnou a hlavně senioři neví, jak se k novému certifikátu dostat. Proto jsme se opět rozhodli podat jim pomocnou ruku. Seniorům s výměnou certifikátu pomůžeme přímo na magistrátu. Osoby mladší 65 let pak mohou navštívit pobočky Regionální knihovny Karviná,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Službu výměny certifikátů seniorům spustí karvinský magistrát v pondělí 14. června 2021. „K vyřízení výměny očkovacího certifikátu si budou muset senioři přinést původní certifikát, na kterém je ve spodní části umístěn QR kód. Po naskenování kódu se dostaneme k novému očkovacímu certifikátu, který příchozímu vytiskneme. Celá výměna jednoho certifikátu tak zabere jen pár minut,“ popisuje postup výměny mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Samotná výměna očkovacích certifikátů bude probíhat na podatelně magistrátu v přízemí budovy „C“ (bývala Komerční banka). „Seniorům doporučujeme, aby si certifikáty přišli vyměnit v úterý nebo ve čtvrtek. Vyhnou se tak frontám na podatelně, jelikož během úředních dnů v pondělí a ve středu vyřizují občané na podatelně i jiné záležitosti,“ doplňuje mluvčí města Lukáš Hudeček.

Regionální knihovna Karviná již nyní nabízí občanům města možnost využít pro výměnu certifikátů počítače na svých pobočkách. „Zájemci o výměnu mají k dispozici počítač, kde se mohou přihlásit k webové stránce ocko.uzis.cz. Po zadání rodného čísla a čísla občanského průkazu obdrží žadatel o výměnu certifikátu SMS zprávu s kódem pro přihlášení do systému. Po přihlášení do systému si může certifikát stáhnout do počítače a poslat si na svůj email nebo za poplatek vytisknout na tiskárně knihovny. S přihlášením do systému naše pracovnice lidem pomáhají,“ říká ředitelka Regionální knihovny Karviná Martina Kukrechtová.