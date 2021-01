"Nabídneme proto karvinským seniorům ve věku od 80 let bez přístupu k internetu pomoc s přihlášením k očkování proti nemoci Covid-19,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Dodává, že město využije letitou výbornou spolupráci s kluby seniorů, které samo zřizuje a má tedy pro ně i vytvořené zázemí. Díky tomu může Karviná operativně na sedmi místech ve městě tuto registraci provést.

Služba se spustí 15. ledna

Službu pro seniory město spustí první den registrace, tj. 15. ledna 2021, kdy se budou moci hlásit na naši seniorské covidové lince +420 607 032 821. Tato je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 do 15.30 hodin.

Zájemci o registraci budou pozváni do vyčleněných prostor v blízkosti jejich domova na určitý čas tak, aby se nepotkali s větším počtem osob. "Dále chceme zprostředkovat tuto registraci i těm občanům, kteří jsou imobilní a nemohou se dostavit osobně do nejbližšího klubu seniorů. Bližší informace zveřejníme v nejbližších dnech na informačních kanálech města," říká mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Karviná už také nabídla kraji a státu v rámci krizového řízení jakoukoliv pomoc při organizaci vakcinace i běžné populace.

„Máme vhodné prostory i administrativní síly na to, abychom udělali vše pro co nejrychlejší zamezení šíření nákazy. Myslím si, že bez účastí obcí a samospráv to půjde jen stěží. Pomáháme zachraňovat životy při povodních, katastrofách a v krizových situacích všeho druhu. Není tak proč váhat i v tomto případě,“ dodává primátor Jan Wolf.