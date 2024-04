Deník s redakcí karvinsky.denik.cz zmapoval za všechny obyvatele Karviné současnou situaci a vybral největší ostudy města. V sérii reportáží s názvem Ostudy města pokračujeme osmým dílem a zaměříme se na obchodní dům Prior, který byl před vznikem nových obchodních center hlavním obchodním domem, kam se v Karviné chodilo nakupovat pod jednu střechu.

To už je ale dávno. Poté, co se po roce 2000 OD Trefa přejmenoval zpět na OD Prior, jímž byl do začátku 90. let minulého století, jde to s obchodním domem v samém srdci města takzvaně z kopce.

Nájemci odcházejí, v lepším případě se střídají. Hodně jich ale úplně končí a prostory se postupně vyprazdňují, až původnímu sortimentu Prioru zůstane pouze vrchní patro, kde se dá koupit zboží od záclon, bot, skla, domácích potřeb až po papírenské zboží. Už ale žádné elektro či sportovní zboží a také minimum oblečení - košile, obleky, nic takového.

Před covidem se pokoušeli uspět se svým sortimentem „od všeho něco“ vietnamští obchodníci, ovšem ani ti už v horním patře nejsou. A co teprve kdysi vyhlášené lahůdky v patře nalevo od eskalátoru. Všechno je už dávná minulost.

V přízemí zmizela trafika, obchod s oblečením, Billu vystřídala Hruška a zůstala pouze drogerie Rossmann a pojišťovna. Pryč je pobočka cestovní kanceláře, květinářství i prodejna džínů. Obměna se v průběhu let odehrála i v prosklených obchůdcích v pasáži, kde vydržel kebab, ale většina prosklených miniprovozoven zeje prázdnotou.

Zbyli opravdu ti poslední

Lenka Válečková, jejíž stánek s klíči nelze při sestupování z horního patra minout, říká, že ač to tak možná nevypadá, jí se daří. Zákazníci chodí. Postěžovala si ale, že podnikat v Karviné nikdo nechce. „Podnikám nějakých 20 let a kdybych měla dnes začínat, nešla bych do toho ani za nic,“ říká.

Ze svého stánku mohla za poslední roky sledovat vyprazdňování jednotlivých provozoven a odchodů. S kolegy občas prohodila pár slov. „Nedivím se jim. Ty holky v těch prosklených kukaních mrzly. Vytopit se samozřejmě dají, ale pak to nezaplatíte. A tak jich hodně odešlo jinam,“ vysvětluje.

Jaká bude budoucnost?

Místní na doby, kdy „jít nakupovat“ znamenalo „jít do Prioru“, s nostalgií vzpomínají. A byli to právě čtenáři Deníku, kteří si vyžádali, aby redakce zjistila, co bude s Priorem dál a zda se třeba neblýská na lepší časy.

Upřímně řečeno, neblýská. Vyplývá to alespoň z rozhovoru s Milanem Novosadem, ředitelem objektu, jehož majitelem je společnost Le Cygne Sportif Groupe. Zásadní sdělení je ale podle něj to, že Prior má fungovat dál.

„Budovu neprodáváme. Investovali jsme do revitalizace za poslední roky dobrých 30 milionů korun. Bohužel jsou to investice, které navenek nejsou vidět, ale byly nutné, aby budova mohla fungovat a zvládli jsme růst cen energií. Vyměnili jsme celý systém vytápění a chlazení a jen díky tomu jsme ušetřili milion a půl za teplo za jediný rok,“ řekl Novosad. Připomněl, že v nejbližších dnech se chystá výměna eskalátoru.

Rostoucí ceny energií jsou podle ředitele jedním z hlavních důvodů, proč se nájemci do Prioru nehrnou, anebo právě růst cen energií neustáli a skončili.

Noví nájemci?

Zda pomohou revitalizace a obměna topných a chladících systémů, se uvidí. Každopádně, zatím se noví nájemci nehlásí. „Lhal bych, kdybych řekl, že máme nové nájemce. Každopádně chceme zintenzivnit nabídku, oslovit další realitní kanceláře, aby daly více ve známost naši nabídku komerčních prostor,“ říká Milan Novosad.

Přílišným optimistou ale není. Ze zkušeností z minulých let ví, že těch, kdo v Karviné chtějí podnikat, je doslova jako šafránu. „To vám potvrdí každý majitel komerčních a obchodních prostor či kanceláří. V Karviné je to prostě složité,“ říká Novosad.

Budova OD Prior sice nevypadá zvenku příliš vábně, prostorů má však dost, nechybí parkovací místa před budovou, objekt je v centru města a místo má navíc tradici. „Budeme rádi za kohokoli, kdo přijde a bude mít zájem si u nás pronajmout prostor. Uděláme pro něj, co jen bude možné,“ dodává Milan Novosad.



