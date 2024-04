V rámci projektu Otevřené chrámy budou od května do října pro návštěvníky zdarma průvodci, a to každou sobotu a ve státní svátky od 10 do 18 hodin a v neděli od 11:30 do 18 hidin. V červenci a v srpnu také během pátků od 10 do 18 hodin. Mimo tyto dny si organizované skupiny od pěti osob mohou předem domluvit prohlídku kostela. Prohlídky jsou zpoplatněny a výtěžek ze vstupného jde na opravu střechy šikmého kostela. Podrobnosti k prohlídkám lze najít na www.farnostdoly.cz.

Nová mapa spojující zaniklou Orlovou se starou Karvinou

Na začátek sezony připravil spolek Stará Karviná několik novinek. Tou první je doplnění informačních cedulí na území zaniklého města o dalších osm. Celkem jich je ve staré Karviné už 50. „Každá cedule obsahuje krátký text o historii místa v českém i polském jazyce, fotografii a některé mají také odkaz na děj trilogie Šikmý kostel Karin Lednické,“ přibližuje Ondruszová.

Druhou novinkou je nově vydaná turistická mapa po staré Karviné, v níž jsou znázorněny všechny významné objekty a místa, kam se návštěvníci mohou vydat. V mapě jsou také vyznačeny tři základní turistické trasy a umístění infocedulí v terénu.

Druhou stranu mapy pomáhal vytvořit spolek Orlová na furt a je věnovaná stezce Zapomenutá Orlová. Obsahuje 12 míst ve staré Orlové, která stojí za to navštívit. Výjimečná mapa tak propojuje historii dvou sousedních měst – Karviné a Orlové. Mapa a mnoho dalších zajímavých věcí bude k zakoupení v šikmém infostánku spolku Stará Karviná, který se nachází vedle kostela sv. Petra z Alkantary. Stánek bude otevřen od května do října každou sobotu, neděli a státní svátky od 10 do 18 hodin a v červenci a srpnu také v pátek od 10 do 18 hodin.