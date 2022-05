„Policisté prověřují všechny indicie, projíždějí kamerové záznamy, které jim poskytla městská policie. Kamerový systém v Karviné je velmi dobrý a mapuje mnoho míst, samozřejmě tam, kde je to dovoleno,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Dodala, že v případě Sochy bojovníka poblíž třídy 17. listopadu kamera nevidí přímo na toto místo, nicméně příjezdové trasy už pod dohledem jsou. A tyto záznamy analytický útvar vyhodnocuje. Policie také žádá případné svědky, aby podali svědectví.

V lednu vyšla z vězení, teď okradla seniorku z Karviné, pomohly ale kamery

Podle mluvčí Viačkové si mohl někdo všimnout, že je s některou sochou manipulováno, ale nepřišlo mu to podezřelé. Majitel sochy Živá voda, která se ztratila počátkem minulého týdne z parku v Darkově, navíc vypsal finanční odměnu pro toho, kdo policii přivede na stopu.

Vlevo plastika bojovníka - socha, která v noci na pátek zmizela z travnaté plochy v centru Karviné. Vpravo Živá voda.Zdroj: PČR

Zmizely proto, aby skončily ve sběrně kovů, anebo mají zdobit nějakou soukromou sbírku? I na tuto otázku hledají policisté odpověď. „Nabízí se více možností, proč někdo sochy odcizil. Je klidně možné, že je zloději nabídnou nějakému sběrateli. Ale v tuto chvíli jsou to jen spekulace,“ uvedla mluvčí Viačková. Vzpomněla, že v roce 2019 zmizela bronzová socha muže, který čte knihu ze zahrady zámku v Rychvaldu.

VIDEO: Muž z Ostravska se lidem nabourával do účtů, takto ho zadržela policie

Krádeží soch jsou šokování i lidé na sociálních sítích. „Že se v Karviné krade, na to jsem si zvykl, ale sochy, které u nás stoji tolik let? To už je dost,“ napsal Jakub Ondračka.

Dva vandalské činy uvedly do pohotovosti také městskou policii. „Máme seznam míst, kterým věnujeme zvýšenou pozornost,“ říká šéf karvinské městské policie Petr Bičej. Strážníci u kamer podle něj bedlivě sledují pohyb osob například v okolí kašny s tuleněm za kulturním domem v Karviné-Novém Městě. Náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk Deníku řekl, že ve spolupráci strážníků a policie byla přijata konkrétní opatření. „Zveřejňovat tyto kroky ale nebudeme,“ řekl Raszyk.