Zachraňovat malé dítě spěchali karvinští strážníci do městské části Ráj.

Karvinští strážníci, ilustrační foto. | Foto: se svolením Milana Halušky

Stalo se ve čtvrtek odpoledne. Karvinští strážníci přijali oznámení, že v okně ve čtvrtém patře panelového domu stojí plačící holčička, která volá o pomoc. Na místo okamžitě vyjely dostupné hlídky Městské policie Karviná, které zjistily, že se oznámení zakládá na pravdě.

Podle informací z Týdeníku policie byla karvinská holčička komunikativní, vzdálila se od okna a celou dobu zákroku se zdržovala za zamčenými dveřmi a komunikovala se strážníky. Další hlídka sledovala okno z ulice.

Strážníci s děvčátkem přes dveře komunikovali, aby zaujali jeho pozornost a ono nechodilo k oknu. Zamýšleli totiž, že by v momentě, kdy by se holčička vzdálila od dveří, strážníci vstoupili do bytu za použití síly.

Na místo dorazili také hasiči, kteří však zasahovat vůbec nemuseli, protože se domů vrátila maminka holčičky. Ta strážníkům řekla, že se z bytu vzdálila poté, co dítě spalo, a odskočila si do obchodu.

„Věc jsme předali k dořešení pracovníkům Orgánu sociálně-právní ochrany dětí,“ řekl Deníku šéf karvinských strážníků Petr Bičej.