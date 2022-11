"Do parády" si je vzali policejní instruktoři, pod jejichž dozorem studenti čtvrtého ročníku absolvovali několik disciplín - člunkový běh, celomotorické cvičení a kliky. „Jakmile toto splní, jdeme ven a budou běhat kilometr na čas. Každá disciplína je na čas, nebo na výkon. Sečteme body a budeme ihned vědět, zda uchazeč testy splnil, nebo ne,“ prozradil René Kostelník, instruktor služební přípravy PČR Frýdek-Místek.

Dodal, že tyto fyzické testy, kterým byli podrobeni studenti karvinské střední školy, jsou úplně stejně jako ty, které podstupují i běžní adepti práce u policie.

„Naše škola velmi přivítala možnost, že si studenti mohou vyzkoušet, jak na tom jsou po fyzické stránce a to přímo s policejními instruktory. Je to pro ně takové propojení s praxí, aby věděli, co na ně čeká,“ řekl Petr Godál, zástupce ředitelky školy.

Kromě studentů čtvrtých ročník, pro které byly testy povinné, si je dobrovolně vyzkoušeli i studenti druhých ročníků. Než ale došlo na testy, přiblížili policejní psovodi se psy a příslušníci oddělení hlídkové služby studentům policejní práci, formou ukázek zásahů proti pachatelům, Studenti si také mohli prohlédnout zbraně, které policisté používají.

Kdo to dá, může k policii

Kdo fyzické testy zvládl, získal certifikát, jako potvrzení toho, že je po fyzické stránce má na práci u policie. „Certifikát platí rok. Pokud se jeho držitel po maturitě rozhodne se ucházet se o práci u policie, má už fyzické testy za sebou a budou jim zbývat pouze psychotesty a zdravotní testy,“ vysvětlil policejní preventista Miroslav Kolátek. Dodal, že kdo testy dělal dobrovolně a zvládl je, měl od vyučujících přislíbeno, že dostane jedničku z tělocviku.

Možnost vyzkoušet si svou fyzickou zdatnost ocenili také studenti. „Pro nás je to super možnost něco takového si vyzkoušet, protože pokud nejste na sportovní či přímo policejní škole, tak si to nevyzkoušíte. Podle mě je fajn, vyzkoušet si, na co máte,“ řekl student druhého ročníku Felix Kuba, který chce po škole nastoupit k armádě.