V Karviné startuje vánoční jarmark na Masarykově náměstí v neděli 3. prosince a vánoční strom se rozsvítí krátce před 17. hodinou. Po krátké LED show vystoupí zpěvačka Eva Burešová s kytaristou.

Návštěvníci jarmarku v Karviné, který potrvá až do Vánoc se mohou lidé těšit na kulturní program a mnoho stánků, kde budou ke koupi vánoční ozdoby, ručně vyrobené výrobky a chybět nebude nabídka občerstvení.

Ve středu 6. prosince proběhne Mikulášská nadílka s Albertíkem, který představí i svůj multimediální kamion.„Koncerty budou vždy pátek až neděle v odpoledních hodinách. Vystoupí například kapely Realita, BOTOX, Petr Poláček & Bon Jovi Atribute Prague a jarmark ukončí 22. prosince kapela Jelen,“ řekl Deníku mluvčí města Lukáš Hudeček.

Vánoční jarmark v Karviné

3. – 23. 12. 2023. Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát

Neděle 3. 12. 2023

16:00 – 18:30 Olaf a Grinch, maskoti

16:00 Na káře do Betléma, pro děti

16:50 Latifah, LED show

16:55 Rozsvícení vánočního stromu

17:00 Eva Burešová s kytaristou

Pondělí 4. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Úterý 5. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Středa 6. 12. 2023

16:30 Mikulášská nadílka s Albertíkem, multimediální kamion¨

Čtvrtek 7. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Pátek 8. 12. 2023

18:00 Realita, koncert

Sobota 9. 12. 2023

16:00 – 18:00 Olaf a Grinch, maskoti

15:00 Stanislav Hojgr, koncert

16:30 Čertovský program, pro děti

18:30 Self Made, koncert

Neděle 10. 12. 2023

14:30 Hrátky se zimní královnou, pro děti

16:00 – 18:00 Máša a medvěd, maskoti

16:30 Druhá náhoda, koncert

18:30 Holki, koncer

Pondělí 11. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Úterý 12. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Středa 13. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Čtvrtek 14. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Pátek 15. 12. 2023

16:30 Vánoce v rytmu swingu, koncert

18:30 Botox, koncert

Sobota 16. 12. 2023

16:00 – 18:00 Olaf a Grinch, maskoti

14:30 Vánoční šaškárny, pro děti

16:30 Silesian Dixie Band, koncert

18:30 RK Band, koncert

Neděle 17. 12. 2023

14:30 Vánoční kabaret, Zdeněk Kačor pro děti

16:00 – 18:00 Máša a medvěd, maskoti

16:30 The Strings, koncert

18:30 Petr Poláček & Bon Jovi Tribute Prague, koncert

Pondělí 18. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Úterý 19. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Středa 20. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Čtvrtek 21. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Pátek 22. 12. 2023

17:30 – 19:30 Olaf a Grinch, maskoti

17:30 – 19:30 Andělé na chůdách

18:00 Jelen, koncert

Sobota 23. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

10:00 – 16:00 Ražení mincí

Stánkový prodej s tradičním vánočním zbožím bude otevřen 3. – 23. 12. 2023 a 1. 1. 2024

PO – ČT 11:00 – 17:00 PA – 11:00 – do konce programu

SO, NE 13:00 – do konce programu

23. 12. 2023 10:00 – 17:00

1. 1. 2024 15:00 – 20:00 (pouze občerstvení)

Vánoční městečko bude otevřeno od 8. do 22. 12. 2023

- lití olova, kovář a jeho dílna, ručně ražené mince pro štěstí, pečení kaštanů, zvěřinec