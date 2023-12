Ještě před tím se mohli lidé v centru Karviné občerstvit u některého z mnoha stánků s jídlem a pitím, nebo koupit nějaké ten vánoční dárek. Čekání na hlavní událost dne si děti i dospělí krátili sledování programu, který se odehrával na pódiu.

Jak všechny s předstihem instruoval moderátor akce, rozsvícení stromu v Karviné bylo třeba přivolat cinkáním rolničkami. Než se tak stalo, zněla náměstí hudba, a všichni netrpěli čekali, než se jim vánoční strom, umístěný před zámkem, ukáže v celé své kráse. Po krátkém proslovu primátora města se ozval cinkot rolniček a náměstí ozářil vánoční strom, letos okrášlený s bílými ozdobami.

Tím také oficiální začal program Vánočního jarmarku Karviná, který potrvá až do 22. prosince. Hudební hvězdou prvního dne jarmarku byla zpěvačka Eva Burešová.

3. – 23. 12. 2023. Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát

Pondělí 4. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Úterý 5. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Středa 6. 12. 2023

16:30 Mikulášská nadílka s Albertíkem, multimediální kamion¨

Čtvrtek 7. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Pátek 8. 12. 2023

18:00 Realita, koncert

Sobota 9. 12. 2023

16:00 – 18:00 Olaf a Grinch, maskoti

15:00 Stanislav Hojgr, koncert

16:30 Čertovský program, pro děti

18:30 Self Made, koncert

Neděle 10. 12. 2023

14:30 Hrátky se zimní královnou, pro děti

16:00 – 18:00 Máša a medvěd, maskoti

16:30 Druhá náhoda, koncert

18:30 Holki, koncer

Pondělí 11. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Úterý 12. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Středa 13. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Čtvrtek 14. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Pátek 15. 12. 2023

16:30 Vánoce v rytmu swingu, koncert

18:30 Botox, koncert

Sobota 16. 12. 2023

16:00 – 18:00 Olaf a Grinch, maskoti

14:30 Vánoční šaškárny, pro děti

16:30 Silesian Dixie Band, koncert

18:30 RK Band, koncert

Neděle 17. 12. 2023

14:30 Vánoční kabaret, Zdeněk Kačor pro děti

16:00 – 18:00 Máša a medvěd, maskoti

16:30 The Strings, koncert

18:30 Petr Poláček & Bon Jovi Tribute Prague, koncert

Pondělí 18. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Úterý 19. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Středa 20. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Čtvrtek 21. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

Pátek 22. 12. 2023

17:30 – 19:30 Olaf a Grinch, maskoti

17:30 – 19:30 Andělé na chůdách

18:00 Jelen, koncert

Sobota 23. 12. 2023

Reprodukovaná hudba

10:00 – 16:00 Ražení mincí

Stánkový prodej s tradičním vánočním zbožím bude otevřen 3. – 23. 12. 2023 a 1. 1. 2024

PO – ČT 11:00 – 17:00 PA – 11:00 – do konce programu

SO, NE 13:00 – do konce programu

23. 12. 2023 10:00 – 17:00

1. 1. 2024 15:00 – 20:00 (pouze občerstvení)

Vánoční městečko bude otevřeno od 8. do 22. 12. 2023

- lití olova, kovář a jeho dílna, ručně ražené mince pro štěstí, pečení kaštanů, zvěřinec