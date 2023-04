/FOTO, VIDEO/ Po pětatřiceti letech se krytý bazén v Karviné dočkal opravy. V modernizovaném a rozšířeném areálu budou tři bazény s wellness atrakcemi a k tomu wellness zóna se saunami a jacuzzi. S otevřením se počítá na sklonku léta.

Karviná. Interiéry modernizovaného krytého bazénu. | Video: Januszek Tomáš

Co vše je tedy nového? Vznikly zde prostory pro více šaten, sklady a zázemí pro kroužky, plavecký oddíl i personál. Zachován zůstane malý gastroprovoz fastfoodového typu vedle vstupní části.

Petr Dyszkiewicz, ředitel společnosti STaRS Karviná, která má objekt ve správě, připomíná, že nejde o klasický aquapark. „Je to krytý plavecký bazén rozšířený o wellness zónu a saunový svět,“ řekl. Zmínil také, že Karviná je jedno ze tří měst v republice, které má osmidráhový bazén velikosti 25 metrů. Pro tréninky i pořádání závodů jej využívá místní plavecký oddíl Kosatky s více než padesátiletou historií.

Všechny tři karvinské bazény jsou v nerezovém provedení, v relaxačním je kamikaze skluzavka, divoká řeka a nechybí brouzdaliště pro děti, vířivé vany, lehátka, lavice a druhá jacuzza až pro 12 lidí. Část bazénu je navíc variabilní, dvě kratší výukové plavecké dráhy se dají zvětšit a prodloužit snížením dna bazénu.

Nově přistavěná wellness zóna zase obsahuje čtyři sauny, z toho dvě finské, jednu parní kabinu a jednu infra saunu. „Je tu rovněž venkovní ochlazovací bazén a vnitřní vířivka. K tomu odpočinková místnost, sprchy, šatna a sociální zařízení. Vše se samostatným vstupem mimo bazénové prostory,“ uvedl náměstek primátora Andrzej Bizoń.

Rekonstrukce finišuje, do předání stavby zbývají necelé tři měsíce. Nyní probíhají dokončovací práce uvnitř budov i venku, kde je rozšířené parkoviště pro devadesát aut, včetně točny pro autobusy, zásobovací vozy a další velkou techniku.

Zkušební napouštění bazénů by mělo začít během května. Přesné datum otevření modernizovaného bazénu není zatím stanoveno. Podle dřívějšího vyjádření radnice by to mělo být zkraje podzimu. Vstup bude možný buď do plavecké nebo do wellness části s relaxačním bazénem a saunami.